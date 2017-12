Glencore Aktie: Geglückte Rückkehr in die Gewinnzone!

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

die Zahlen für das 1. Halbjahr fielen sehr gut aus. Während der Umsatz um 44,5% auf 100,3 Mrd $ kletterte, gelang die Rückkehr in die Gewinnzone. Nach 369 Mio $ Verlust im Vorjahr erzielte Glencore einen Gewinn von 2,5 Mrd $. Besonders positiv überraschte die Entwicklung des Cashflows, der sich mit 5,6 Mrd $ beinahe verdoppelte. Glencore nutzte die zusätzliche Liquidität, um die Bilanz weiter zu stärken. Die Nettoverschuldung reduzierte sich um 1,6 Mrd auf 13,9 Mrd $.

Rückläufige Zink- und Ölproduktion

Das Umsatzwachstum ist in erster Linie dem Bereich Energie- und Agrarprodukte zuzuschreiben, dessen Umsatz um 62,2% auf 63,8 Mrd $ zulegte. Auch im Hinblick auf die Produktivität erzielt Glencore Fortschritte. Während die Produktionskosten sanken, stiegen die Rohstoffpreise deutlich an. In Folge verdoppelte sich das operative Ergebnis in den beiden KernbereichenMetalle & Mineralien und Energie- & Agrarprodukte. Das einzige Haar in der Suppe: Der Produktionsbericht für das 3. Quartal lieferte ein gemischtes Bild.

Die Zinkproduktion konnte um 5% auf 827.400 Tonnen ausgebaut werden, und die Goldproduktion nahm um 3% auf 771.000 Unzen zu. Andererseits legte die Kupferproduktion den Rückwärtsgang ein. Primär ist der 11%-ige Rückgang der Veräußerung der Ernest Henry Mine, einem höheren Wartungsaufkommen in Mount Isa, und geringerem Ertrag in Mutanda geschuldet. Aber auch die Zink- und Ölproduktion ist rückläufig.

