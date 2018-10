Glencore-Aktie: Das Comeback läuft…

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

Glencore konnte auch an den letzten Tagen etwas zulegen. Damit bestätigte der Wert die allgemein recht gute Verfassung, die dem Titel in den vergangenen Wochen ohnehin zugeschrieben worden war. Die Aktie schoss seit Anfang Dezember regelrecht nach oben und eroberte ausgehend von etwa 3,20 Euro in einem relativ zügigen Aufwärtsmarsch die Hürden bei 3,80 Euro. Nun steht die Kursentwicklung aus Sicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.