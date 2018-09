Gleichstellungspreis für Dr. Bettina Orlopp / MESTEMACHER PREIS MANAGERIN DES JAHRES 2018 - 17. Preisverleihung (2002 bis 2018) (FOTO)

Berlin (ots) -Sperrfrist: 20.09.2018 23:55Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Dr. Bettina Orlopp, Mitglied des Vorstands, Commerzbank AG, erhältin diesem Jahr den zum 17. Mal verliehenen MESTEMACHER PREISMANAGERIN DES JAHRES.Initiatorin und Mestemacher-Chefin Prof. Dr. Ulrike Detmers ehrtam Freitag, 21. September 2018 im Grandhotel Adlon Kempinski Berlindie 17. Preisträgerin mit den Worten:"Dr. Bettina Orlopp ist in der männerdominierten Finanzbranche einbrillantes Vorbild für Frauen, die das Potenzial für dieStellenbesetzung in der 1. und 2. Leitungsebene dieser Branchemitbringen. Als erste Frau in fast 150 Jahren ist Dr. Bettina Orloppin den Vorstand der Commerzbank AG im November 2017 aufgestiegen. Zuihren ersten Aufgaben gehörten die Verhandlungen mit denArbeitnehmervertretern für einen möglichst sozialverträglichenStellenabbau. Diese konnten im letzten Jahr erfolgreichabgeschlossenen werden. Ein großes Anliegen ist ihr auch die zügigeDigitalisierung der HR-Prozesse. Auch hier konnten bereitswesentliche Maßnahmen umgesetzt werden. Beides große Erfolge für dieim Finanzsektor gut vernetzte 48 Jahre alte Mutter von 2 Kindern."Vor mehr als 250 geladenen Gästen betont Detmers, dass Dr. BettinaOrlopp ihre Erfahrungen als Mentorin an Nachwuchskräfte weitergibt.Der 17. Preisträgerin wurden im Hotel Adlon in Berlin die wertvolleSiegertrophäe OECONOMIA aus hochwertigem Sterlingsilber sowie dasPreisgeld in Höhe von 5.000 EUR für soziale Zwecke übergeben. DiesenTeil des Festaktes übernahm Detmers gemeinsam mit ihrem EhemannAlbert Detmers.Preisprofil MESTEMACHER PREIS MANAGERIN DES JAHRESMestemacher stiftet den renommierten Gleichstellungspreis seit2002 jährlich. Gewürdigt werden Top-Managerinnen der oberstenLeitungsebene, die als leitende Angestellte die Geschäfte einesUnternehmens oder einer Unternehmensgruppe verantworten. DieUnternehmerpersönlichkeiten üben in der Regel eine GmbHGeschäftsführertätigkeit oder Vorstandstätigkeit in einer AG aus. Mitdem Preis stellt das Stifterunternehmen heraus, dass Frauen befähigtsind, in der Unternehmensspitze zu arbeiten. Erreicht werden solldamit insbesondere die Steigerung des Anteils an Frauen, die GmbHGeschäftsführerin oder Vorstandsmitglied einer AG sind.Über die InitiatorinProf. Dr. Ulrike Detmers hat 2002 den MESTEMACHER PREIS MANAGERINDES JAHRES aus der Taufe gehoben. Detmers ist Gesellschafterin,Mitglied der Geschäftsführung und Sprecherin der Mestemacher-Gruppe.Die Wirtschaftsprofessorin ist seit 1994 Professorin für BWL amFachbereich Wirtschaft und Gesundheit der Fachhochschule Bielefeld.Seit einigen Jahren in Teilzeit. Die Frauenrechtlerin engagiert sichseit über 20 Jahren für die Gleichstellung von Frau und Mann in derWirtschaft.Pressekontakt:Mestemacher GmbHProf. Dr. Ulrike DetmersGesellschafterinMitglied GeschäftsführungSprecherin Mestemacher-GruppeAm Anger 1633332 GüterslohTel.: 05241 8709-68E-Mail: ulrike.detmers@mestemacher.deOriginal-Content von: Mestemacher GmbH, übermittelt durch news aktuell