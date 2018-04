Mainz (ots) -Jobsharing, gleiche Bezahlung für Mann und Frau, gemischte Teamsim Betrieb - "plan b" beleuchtet am Samstag, 21. April 2018, 17.35Uhr im ZDF, unterschiedliche Konzepte, wie Gleichstellung amArbeitsplatz gelingen kann. Insa Onkens Film "Gleich, gleicher,Gleichberechtigung - Karrierechancen für alle" zeigt unter anderem,dass Jobsharing von Mann und Frau auch in Leitungspositionenfunktionieren kann.Wenn es um Gleichstellung geht, gilt Island als vorbildlich. Diedeutsche Auswanderin Katharina Schneider hat das selbst dort erfahrenkönnen: Kinder sind auf der Insel kein Grund, einen Job nicht zumachen. In Island gibt es in der Schule das Pflichtfach"Gender-Studies", das zu einem anderen Verständnis vonGleichberechtigung in der Gesellschaft beiträgt. "Isländischen Frauenwird viel zugetraut", sagt Erla Björg Gudrunardottir, die in derimmer noch von Männern dominierten Fischindustrie ein Unternehmenführt, in dem nur Frauen arbeiten.Für viele Frauen in Deutschland ist der Einsatz für die Familieimmer noch häufig mit Karriereknick und Teilzeitfalle verbunden. DieFolge: weniger Einkommen, weniger Rente. Zudem haben Frauen häufigerJobs in Bereichen, die grundsätzlich schlechter bezahlt sind - auchdeshalb verdienen Frauen durchschnittlich weniger als Männer. "planb" berichtet des Weiteren über ein Unternehmen aus der Metallbranche,das junge Frauen an den Beruf als Industriemechanikerin heranführt.https://presseportal.zdf.de/pm/plan-b/http://planb.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 -70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planbPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell