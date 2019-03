Gleiche Wahl für Betreute kommt - Koalition einigt sich auf Reform

BERLIN (dpa-AFX) - Menschen mit gerichtlich bestellter Betreuung in allen Angelegenheiten werden nicht länger pauschal von Wahlen ausgeschlossen.



Nach monatelangem Ringen einigte sich die Koalition auf eine entsprechende Reform des Wahlrechts. Die im Bundeswahlgesetz und im Europawahlgesetz bestehenden Wahlrechtsausschlüsse würden aufgehoben, heißt es in einem gemeinsamen Antrag von Union und SPD, der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Mittwoch) berichtete zuerst darüber.

"Das war ein langer Kampf", sagte die Vorsitzende der Bundesvereinigung Lebenshilfe und SPD-Abgeordnete Ulla Schmidt der dpa. "Es ist ein demokratischer Erfolg", so die frühere Bundesgesundheitsministerin.

Bisher können Menschen unter bestimmten Voraussetzungen von den Wahlen ausgeschlossen werden. 2013 betraf das nach Angaben des Bundesverfassungsgerichts 82 220 Menschen. Karlsruhe hatte im Februar entschieden, dass die Wahlrechtsausschlüsse unrechtmäßig sind. Eine entsprechende Reform zugunsten von davon betroffenen Menschen mit geistiger oder psychischer Beeinträchtigung hatte schon seit Herbst auf Eis gelegen.

Zwar hatten sich SPD und Union bereits im Koalitionsvertrag auf eine Reform und im November auf einen konkreten Vorschlag geeinigt. Doch die Union forderte dann noch eine Prüfung: Wenn jemand bei der Ausübung des Wahlrechts Hilfe braucht, sollte das Betreuungsgericht entscheiden, ob der Betroffene wählen kann. Das wollte die SPD nicht mitmachen.

Hintergrund ist die Sorge vor Missbrauch. Nun ist laut dem gemeinsamen Antrag keine individuelle Wahlfähigkeitsprüfung vorgesehen. Hilfe beim Wählen soll aber als unzulässig ausgeschlossen werden, wenn "die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt". Wer im Rahmen von Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Betroffenen wählt, soll sich der Wahlfälschung schuldig machen.

Für Schmidt sind Sorgen wegen möglichen Missbrauchs völlig übertrieben. "Wer Missbrauch verhindern will, müsste die Briefwahl abschaffen", sagte sie. Sie erläuterte, dass Betroffene mit angemeldeten Assistenzpersonen in ein Wahllokal gehen könnten. Einfacher Sprache, Schablonen oder andere Hilfen könnten eingesetzt werden. In vielen anderen EU-Staaten gibt es solche Ausschlüsse vom Wahlrecht nicht.

Auch für Straftäter, die wegen Schuldunfähigkeit in einer psychiatrischen Klinik untergebracht sind, soll das Wahlverbot fallen. Im Bundestag soll der Antrag bereits am Freitag beraten werden - auch Oppositionsanträge dazu stehen auf der Tagesordnung.

Für Kritik sorgt, dass die Reform - anders als angekündigt - nicht zur Europawahl im Mai greifen soll. Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Britta Haßelmann, kritisierte, dass Betroffene das EU-Parlament im Mai nicht mitwählen dürfen. In dem Antrag von Union und SPD heißt es, durch eine Änderung des Europawahlgesetz wenige Wochen vor der Europawahl "würde in die laufenden Wahlvorbereitungen eingegriffen werden". Denn auch das passive Wahlrecht sollen Betroffene ausüben dürfen, sich also wählen lassen können. Verfahren zur Kandidatenaufstellung wären betroffen.

Dennoch sagte der zuständige Berichterstatter auf SPD-Seite, Matthias Bartke, dem RND: "Wir freuen uns, dass die Union nach langen Verhandlungen dem Anliegen der SPD gefolgt ist und wir nun den Weg für ein inklusives Wahlrecht freimachen konnten." Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland, sagte: "Wir fordern nun die Länder, die das noch nicht getan haben, so schnell wie möglich zur Streichung der Ausschlüsse von Wahlen auf."/bw/DP/fba