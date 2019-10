Gleichberechtigung: Deutschland zeigt Farbe Bundesweite Beleuchtungsaktion in Pink zum Welt-Mädchentag

Hamburg (ots) - Am kommenden Freitag wird es pink: Bundesweitleuchten Rathäuser, Kirchtürme, Theater, Marktplätze und viele anderebekannte Wahrzeichen in kräftigem Magenta. Mit der Illuminierung zumWelt-Mädchentag am 11. Oktober macht die Kinderhilfsorganisation PlanInternational Deutschland auch dieses Jahr darauf aufmerksam, dassMädchen in den meisten Teilen dieser Welt noch lange nicht diegleichen Chancen haben wie Jungen. Dank der Initiative derehrenamtlichen Unterstützerinnen und Unterstützer von PlanInternational erstrahlen dieses Jahr unter anderem der Funkturm inBerlin, die Hauptkirche Sankt Petri in Hamburg, der Schlossturm inDüsseldorf und das Karlstor in München sowie viele weitere exponierteStätten in Pink und setzen somit ein leuchtendes Signal für dieRechte von Mädchen."Gleichberechtigung darf kein Schlagwort bleiben", sagt MaikeRöttger, Geschäftsführerin von Plan International Deutschland."Weltweit leben heute fast 750 Millionen Mädchen und Frauen, die vorihrem 18. Geburtstag verheiratet wurden. Die meisten von ihnen habenauch heute wenig Mitspracherecht und kaum eine Chance, ihre Bildungabzuschließen. Das muss sich ändern. Mit der Beleuchtungsaktionwollen wir darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, dass Mädchenund junge Frauen in alle Entscheidungsprozesse eingebunden sind, diesie betreffen. Die Armut auf der Welt kann nur nachhaltig bekämpftwerden, wenn jedes Mädchen und jede junge Frau bei der Gestaltungihrer Zukunft mit entscheiden kann."Über 50 bekannte Gebäude, Wahrzeichen und Denkmäler werden zumWelt-Mädchentag am 11. Oktober 2019 in rund 30 deutschen Städten inkräftigem Pink erstrahlen. In einigen Städten leuchtet es an gleichmehreren Orten - beispielsweise in Hamburg, in Köln oder inWolfsburg. In vielen der beteiligten Städte finden außerdemVeranstaltungen und Aktionen zum Welt-Mädchentag statt, begleitenddazu informieren die lokalen Plan-Aktionsgruppen über die Arbeit vonPlan International."Was für eine tolle Unterstützung!" sagt Maike Röttger. "Wirfreuen uns sehr, dass dieses Jahr zum Welt-Mädchentag wieder so vieleStädte und Gemeinden gemeinsam mit uns ein Zeichen für dieGleichberechtigung von Mädchen setzen. Ganz besonders möchten wirunseren lokalen und ehrenamtlichen Aktionsgruppen danken. Es istunglaublich beeindruckend, was sie jedes Jahr in ihren Heimatstädtenauf die Beine stellen."Auf Initiative von Plan International riefen die VereintenNationen (UN) den 11. Oktober als Welt-Mädchentag aus. Mit der neuenglobalen Kampagne Girls Get Equal verfolgt dieKinderhilfsorganisation das Ziel, echte Gleichberechtigung für Frauenund Männer zu erreichen. Den langen Weg dorthin zeigt derMädchenbericht 2019 mit dem Titel "Rewrite her Story". Der Berichtmacht deutlich, wie erschreckend unterrepräsentiert Mädchen undFrauen in aktuellen Kinofilmen sind - sowohl vor als auch hinter derKamera. Weil dieses Missverhältnis starke Auswirkungen auf dasSelbstbild von Mädchen und jungen Frauen in der Gesellschaft hat,fordert Plan International ein Gütesiegel für Filme mit zeitgemäßenRollen - eine Forderung, der sich immer mehr Schauspielerinnen undFilmschaffende in Deutschland anschließen.In folgenden Städten wird es am 11. Oktober in Deutschlandleuchten:Im Norden:In Hamburg das Rathaus Altona, das Holthusenbad und dieHauptkirche St. Petri sowie das Büro von Plan InternationalDeutschland; das Holstentor, das Europäische Hansemuseum, dasBuddenbrookhaus sowie die Musik- und Kongresshalle in Lübeck (unterVorbehalt); das Rathaus in Kappeln; die Drostei in Pinneberg sowiedas Schloss in Schwerin, Sitz des Landtages Mecklenburg Vorpommern;in Bremerhaven das Kühlhaus von Frosta.In Mitteldeutschland:Das Opernhaus in Hannover, die Hochzeitsmühle in Gifhorn; dasFridericianeum in Kassel; das Rathaus in Lehre; der Kinder- undJugendtreff der Stadt Sehnde; das Alte Rathaus und das"Kiepenmariechen" auf dem Marktplatz in Springe; das Rathaus, dasPhæno, das Scharoun-Theater und das Kulturzentrum "Hallenbad" inWolfsburg.Im Osten:Der Berliner Funkturm und das Büro von Plan InternationalDeutschland in Berlin; die Friedenswarte auf dem Marienberg in derStadt Brandenburg; die Allerheiligenkirche in Erfurt; das Stadthausund der Rote Turm in Halle; der Katharinenturm und dieHandwerkskammer in Magdeburg sowie das Nauener Tor in Potsdam.Im Westen:Das Rathaus, das Musische Zentrum der Ruhr Universität, das Atriumder Stadtwerke und das Schauspielhaus in Bochum; der Schlossturm inDüsseldorf; das Wehr am Baldeneysee in Essen; die Pylone amRheinEnergie Stadion, das Schokoladenmuseum, das Reiterdenkmal amHeumarkt, das Denkmal am "Alter Markt" und das LVR-Horion-Haus inKöln sowie die St.-Petri-Kirche in Versmold und die CityKircheEberfeld in Wuppertal.Im Süden:Das Rathaus in Esslingen, das Karlstor in München; dieGebäudezeile an der Bahnhofstraße und der Wasserturm in St. Wendel imSaarland.Hintergrundinformationen zum Download:https://www.plan.de/presse/pressematerial-zum-welt-maedchentag.html