Gleich zwei US-Mega-Merger über Pfingsten

Weitere Suchergebnisse zu "Tableau Software A":

Während wir hier in Deutschland Pfingsten feiern, kennen die Amerikaner keine Gnade. So wurde am Wochenende – in der Nacht von Samstag auf Sonntag – zunächst bekannt, dass sich der US-Rüstungskonzern Raytheon in Gesprächen über einen Zusammenschluss mit United Technologies befinden soll. Inzwischen haben die beiden Konzerne ihren Zusammenschluss öffentlich bestätigt. Am heutigen Pfingstmontag meldete dann Salesforce.com die Übernahme von Tableau Software (WKN: A1T9F0).

Der Zusammenschluss von Raytheon und United Technologies wird dabei von den Unternehmen als „Merger Of Equals“ (zu deutsch: Zusammenschluss unter Gleichen) bezeichnet, auch wenn er das nicht ganz richtig ist. Denn nach dem Deal werden die ehemaligen Raytheon-Aktionäre, zu denen auch Ex-US-Notenbankchefin Janet Yallen gehört, 43% an dem fusionierten Konzern halten, wohingegen den Anteilseignern von United Technologies 57% gehören werden.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:

Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider!

Weitere Hinweise zum Datenschutz. Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.

Bei beiden Deals handelt es sich zudem um sogenannte „all stock deals“. Das heißt, dass der Zusammenschluss von Raytheon und United Technologies genauso wie die Übernahme von Tableau Software durch Salesforce.com mit Aktien „bezahlt“ werden. So erhalten die bisherigen Raytheon-Aktionäre 2,3348 Aktien der neuen, fusionierten Gesellschaft. Genauso sollen die bisherigen Anteilseigner von Tableau Software 1,103 Aktien von Salesforce.com erhalten.

Insbesondere das Übernahmeangebot von Salesforce.com an Tableau Software muss somit als extrem großzügug bezeichnet werden. Denn das Management von Salesforce.com um Gründer und Co-CEO Marc Benioff ist bereit, einen 42%igen Aufschlag auf den Schlusskurs der Aktie von Tableau Software vom vergangenen Freitag auf den Tisch zu blättern. Kein Wunder, dass insbesondere die Aktie von Tableau Software heute vorbörslich haussiert – und um sage und schreibe mehr als +35% zulegen kann!