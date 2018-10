GlaxoSmithKline verdient deutlich mehr als erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "GlaxoSmithKline":

LONDON (dpa-AFX) - Besser laufende Geschäfte vor allem mit neuen Medikamenten haben dem Pharmakonzern GlaxoSmithKline im dritten Quartal mehr Gewinn eingebracht.



Zudem profitierte das Unternehmen von seinem Sparkurs. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie legte von Juli bis September im Jahresvergleich um zehn Prozent auf 35,5 britische Pence (39,85 Cent) zu, wie das Unternehmen am Mittwoch in London mitteilte. Das war deutlich mehr als Analysten erwartet hatten.

Für das Gesamtjahr zeigte sich Konzernchefin Emma Walmsley vor allem wegen des guten Starts beim neuen Impfmittel Shingrix etwas zuversichtlicher und hob das untere Ende der Jahresprognose für die Gewinnspanne etwas an. Für das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) peilt sie nun ein Wachstum von 8 bis 10 Prozent an, wenn Währungseinflüsse ausgeklammert werden. Zuvor hatte GSK mit einem Plus von 7 bis 10 Prozent gerechnet. Wie viel das Unternehmen letztendlich mehr verdienen werde, hänge davon ab, ob noch in diesem Jahr ein Nachahmermedikament für das Asthmamittel Advair auf den Markt kommt.

Der Umsatz kletterte im dritten Quartal um drei Prozent auf 8,1 Milliarden Pfund. Wechselkurseffekte herausgerechnet betrug das Plus 6 Prozent. Shingrix erlöste 286 Millionen Pfund. Für das Gesamtjahr rechnet GSK für das neue Mittel mit Erlösen in Höhe von 700 bis 750 Millionen Pfund./mne/men/fba