GlaxoSmithKline Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

In den ersten 9 Monaten konnte GSK den Umsatz um 2% und den Gewinn um die Hälfte steigern. Geholfen hat ein Sonderertrag in Höhe von 1,6 Mrd £ im Zusammenhang mit der Gründung des Joint Ventures mit Pfizer, an dem GSK zu 68% beteiligt ist. Die Konsumprodukte von Pfizer werden jetzt in der GSK-Bilanz konsolidiert. Auf bereinigter Basis ist der Gewinn ...



