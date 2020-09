GlaxoSmithKline-Aktie: Kommt jetzt der Turnaround?

Weitere Suchergebnisse zu "GlaxoSmithKline":

Die Aktie von GlaxoSmithKline befindet sich seit April 2020 in einem Abwärtstrend. Die GlaxoSmithKline Aktie hat in diesen fünf Monaten etwas mehr als 15 Prozent verloren und visiert nun das Jahrestief an, das noch 14 Prozent vom aktuellen Kursniveau entfernt ist. Kann die Aktie von GlaxoSmithKline jetzt einen Turnaround schaffen, oder wird sich die Abwärtsbewegung weiter fortsetzen?