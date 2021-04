GlaxoSmithKline-Aktie: Investor sorgt für Kaufimpulse!

Weitere Suchergebnisse zu "GlaxoSmithKline":

GlaxoSmithKline (GSK) hat am vergangenen Donnerstag deutlich zugelegt, nachdem berichtet wurde, dass der aktivistische Investor Elliott Management eine “signifikante” Beteiligung an dem Pharmariesen aufgebaut hat. Im frühen Handel sprang die GSK-Aktie kräftig nach oben. Nach Angaben der Financial Times hat Elliott einen großen Anteil an GSK-Aktien erworben.

GlaxoSmithKline arbeitet an der Ausgliederung seiner Sparte Consumer Health in ein Joint Venture mit Pfizer. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung