GlaxoSmithKline-Aktie: Ändert sich jetzt alles?

Die GlaxoSmithKline-Aktie erfuhr in der vergangenen Woche signifikante Kursveränderungen. Die Anleger konnten sich kurz vor dem Wochenende über ansehnliche Kurssprünge freuen. Am Donnerstag ging es um knapp vier Prozent in die Höhe, gestern legten die Bullen noch einmal mit Zugewinnen von gut 0,5 Prozent nach.

Aktuell erreicht die GlaxoSmithKline-Aktie damit einen Kurs von 15,74 Euro und damit das höchste Niveau seit Ende



