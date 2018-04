Glaubwürdig - kreativ - mit politischem Touch / Anzeigen des Jahres ausgezeichnet: Gold für KEIN & ABER und Walker Agency

Berlin (ots) - "Je unruhiger die Situation in der Welt ist, destoeher greifen die Menschen zur Zeitung, weil Zeitung als Medium fürGlaubwürdigkeit steht und großes Vertrauen genießt." Anlässlich derVerleihung der "Die Zeitungen. Awards. Anzeige des Jahres 2017"würdigte Agenturmanager und Juryvorsitzender Sascha Hanke (KolleRebbe, Hamburg) nicht nur die Preisträger des zum 33. Malausgeschriebenen Kreativwettbewerbs, sondern auch das Trägermediumselbst: "Botschaften werden in der Zeitung anders wahrgenommen als inanderen Medien." Häufiger als in den Vorjahren hätten dieeingereichten Anzeigen auch einen politischen Touch gehabt, erklärteHanke vor den rund 140 Gästen der Preisverleihung, die derBundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) erstmals im Rahmenseines zweitägigen Vermarktungsgipfels in Berlin veranstaltete.Anzeige des Jahres 2017:Mit Gold ausgezeichnet wurde das doppelseitige Anzeigenmotiv "Howto find love (if you're Donald Trump)" für den Schweizer Verlag Kein& Aber, der damit ein "Handbuch für strategische Entscheidungen"bewarb. Verantwortliche Agentur: walker Agency AG.Silber ging an die "Überwachungskampagne" von Frauke Ehlers (Text)und Virgie Cheong (Art Direction), Kreativteam der Agenturdieckertschmidt, Berlin. Die Nachwuchskreativen waren für dieseAnzeige bereits im Vorjahr beim Nachwuchswettbewerb "New(s)comersBest" prämiert worden.Mit Bronze wurde die Anzeige "Jamaika" des Kunden Sixt geehrt.Entwickelt wurde das Motiv von der Kreativschmiede Thjnk, München.Darüber hinaus zeichnete die Jury die Anzeigen des Kunden DIPATDie Patientenverfügung mit einem Sonderpreis aus. Der Agentur OliverVoss (Hamburg) sei es gelungen, "in einer immer lauter und schrillerwerdenden Welt" den schwierigen Spagat zwischen dem Heischen nachAufmerksamkeit und der richtigen Tonalität zu halten, begründeten dieJuroren ihre zusätzliche Würdigung.Der Jury "Die Zeitungen. Awards. Anzeige des Jahres" sowie derenMonatsnominierungen gehören an: Manfred Bosch (Geschäftsführer vonredblue Marketing, München), Niklas Frings-Rupp (Miami Ad SchoolEurope, Hamburg / Berlin); Sascha Hanke (Partner & Executive CreativeDirector, Kolle Rebbe, Hamburg); Uwe Hellmann (Leiter BrandManagement und Corporate Marketing, Commerzbank AG, Frankfurt), ArminJochum, (Co-Gründer und Kreativvorstand der Agentur Thjnk, Hamburg),Robert Köhler (Leiter Marketingkommunikation der Bauhaus AG,Mannheim), Christian Mommertz, CCO von TBWA Group Germany,Düsseldorf), Antje Neubauer (Leiterin Marketing & PR Deutschen Bahn,Berlin), Torsten Pollmann (Havas Düsseldorf), Alexander Schill (ChiefCreative Officer der Serviceplan Gruppe, Hamburg), Eric Schoeffler(CCO der Havas Group Germany, Düsseldorf), Prof. Matthias Spaetgens(Partner und Chief Creative Officer von Scholz & Friends, Berlin),Anja Tirtey (Gruppenleitung Nationale Werbung Edeka Zentrale,Hamburg), Katrin Tischer, Geschäftsführerin Märkte BundesverbandDeutscher Zeitungsverleger BDZV, Berlin), Dr. Stephan Vogel (CCO EMEAvon Ogilvy & Mather Advertising, Frankfurt); Hermann Waterkamp (CCOund Partner bei Leagas Delaney, Hamburg) und Gerrit Zinke(Geschäftsführer Kreation, thjnk Hamburg).Der Wettbewerb "Die Zeitungen. Awards. Anzeige des Jahres."Zeitungswerbung ist kreativ. Deshalb prämieren die Zeitungen inDeutschland seit mehr als 30 Jahren die besten Zeitungsanzeigen. DieJury besteht aus ADC-Mitgliedern sowie Marketing- undVerlagsexperten. Wichtige Kriterien für die Auszeichnung als Anzeigedes Jahres sind "klare Botschaft, überzeugende Idee und gelungeneGestaltung".Die Anzeigen und das Award-Logo können Sie unter www.bdzv.deherunterladen.Kontakt:Preis: Dr. Joachim Donnerstag, donnerstag@bdzv.de, Telefon 030/726298-223.Pressekontakt:Alexander von SchmettowLeiter KommunikationTelefon: 030/ 726298-210E-Mail: schmettow@bdzv.deAnja PasquayPressesprecherinTelefon: 030/726298-214E-Mai pasquay@bdzv.deOriginal-Content von: BDZV - Bundesverb. Dt. Zeitungsverleger, übermittelt durch news aktuell