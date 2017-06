"Glaubenskrieger" am 19. Juli 2017 um 22:45 Uhr im Ersten

München (ots) - Der Dokumentarfilm "Glaubenskrieger" von TillSchauder ist der Gewinner des Doku-Wettbewerbs "Top of the Docs" derARD 2016 und wurde von NEOS FILM im Auftrag von WDR, BR, mdr, NDR,rbb und SWR produziert. Weltpremiere war auf dem Münchner Dokfest2017."Nicht in unserem Namen!" - Das ist das Bekenntnis einer Gruppejunger muslimischer Aktivisten aus Nordrhein-Westfalen, die nichtlänger bei Terror-Anschlägen schweigen wollen. Sie prangern jedwedeGewalt im Namen des Islam an und fordern dazu auf, lautstark dagegenzu protestieren. Mit drastischen Aktionen und Videos kämpfen HassanGeuad und seine Gruppe "12th MemoRise" gegen Extremismus und füreinen reformierten, friedlichen Islam in Deutschland. Doch ihreBotschaft stößt auf Unverständnis und offene Anfeindungen in deneigenen Reihen, an denen die Gruppe zu zerbrechen droht. Trotzdemgeben die Aktivisten nicht auf: Mit ihren Aktionen gegen den IS willdie Gruppe auf Facebook und in Fußgängerzonen vor allem eineserreichen: ein starkes, öffentliches Bekenntnis von Muslimen gegenden Terror.Pressekontakt:Redaktion: Jutta Krug (WDR, federführend)Pressekontakt:D. Lars Jacob,Presse und Information Das Erste,Tel. 089/5900-42898,E-Mail: lars.jacob@daserste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell