Glaube und Gesundheitsfürsorge: T.B. Joshua finanziert Jungen eine Halsoperation

Lagos, Nigeria (ots/PRNewswire) -Das dritte UN-Ziel zur nachhaltigen Entwicklung, das Gesundheitund Wohlbefinden für alle fördern soll, trägt zu einem Gleichgewichtzwischen medizinischer Versorgung und ihrer Finanzierung bei undbefasst sich mit etlichen Problemen, denen sich normale Bürgergegenübersehen. Wie schwierig der Zugang zu Gesundheitsleistungen undderen Finanzierung ist, zeigte sich deutlich während einer Predigt amSonntag, den 12. Februar 2017 in der Synagogue, Church Of All Nations(SCOAN), in Lagos, Nigeria an dem ergreifenden Schicksal eines13-jährigen nigerianischen Waisenjungen namens Praise Sunday.

Praise Sunday hatte bei einem bewaffneten Raubüberfall am 8. Mai2016 auf tragische Weise seine Mutter und seine Schwester verloren.Während dieses Martyriums erlitt der Junge, dessen Vater schonetliche Jahre zuvor verstorben war, lebensgefährliche Verletzungen amHals.Praise und seine Verwandten suchten überall in Nigeriamedizinische Hilfe und verausgabten ihre finanziellen Mittel, da derJunge siebenmal operiert werden musste. Eine Trachealkanüle in seinerKehle ermöglichte es ihm zwar, zu atmen, er war jedoch nicht imstandezu sprechen und konnten sich nur schriftlich verständlich machen. ImSeptember 2016 wandte sich die Familie an The SCOAN - eine religiöseEinrichtung, die für ihre umfangreichen wohltätigen Unternehmungenbekannt ist. Der "General Overseer" T.B. Joshua finanzierte über diehumanitäre Hilfe seiner religiösen Organisation eine schwierige undkomplexe Behandlung, die am Life Vincent Pallotti Hospital inKapstadt, Südafrika ausgeführt wurde.Die Fachärzte Dr. Martin Vanlierde und Professor Mark De Grootführten eine Korrekturoperation durch, die Praises Atmung und seineFähigkeit zu sprechen wiederherstellen sollte. Der Eingriff verlieferfolgreich und die rasche Genesung des Jungen übertraf sämtlicheErwartungen. Die Gesamtkosten für Praises Reise, Versorgung und diemedizinischen Rechnungen beliefen sich auf 50.000 USD - allesfinanziert von T.B. Joshuas religiöser Organisation.Im Laufe einer Liveübertragung seiner Geschichte auf Emmanuel TVwandte sich T.B. Joshua an seine Gemeinde und forderteGlaubensführer und Ärzte dazu auf, gemeinsam daran zu arbeiten, dieheutigen sozialen Schwierigkeiten beim Zugang zu medizinischerVersorgung aus der Welt zu schaffen. Er erklärte: "Wenn Gottes Dienerund Ärzte zusammenarbeiten, sind ihrem Wirken keine Grenzen gesetzt.Die Medizin, die die Ärzte verwenden, stammt von der Natur, und unserGott ist der Gott der Natur.The SCOAN hatte bereits zuvor andere medizinische Reisenfinanziert, darunter für einen nigerianischen Polizisten, der über25.000 USD erhielt, um für einen komplizierten medizinischen Eingriffnach Indien geflogen zu werden, in dessen Verlauf sein verletzterHarntrakt wiederhergestellt wurde, nachdem er im Dienst angeschossenworden war.Mit ihren gemeinsamen Bemühungen können religiöse Organisationenwie The SCOAN, die das Martyrium eines Jungen in eine inspirierendeGeschichte verwandelt hat, den Zugang und die Finanzierung vonGesundheitsdienstleistungen stark verbessern.