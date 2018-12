"Glaskugeln, Strohsterne und Lametta" - 3sat zeigt eine Kulturgeschichte des Christbaumschmucks (FOTO)

Mainz (ots) -Dienstag, 25. Dezember 2018, 19.10 UhrErstausstrahlungDer festlich geschmückte Christbaum ist eine weitverbreiteteWeihnachtstradition, und die Ausgestaltungen des Baumschmucks sindvielfältig. Die Dokumentation "Glaskugeln, Strohsterne und Lametta -Eine Kulturgeschichte des Christbaumschmucks" entführt in eine Weltvoller regionaler Besonderheiten. 3sat zeigt den Film von AnitaLackenberger am Dienstag, 25. Dezember 2018, um 19.10 Uhr inErstausstrahlung.Seit dem frühen 19. Jahrhundert werden Bäume zu Weihnachtengeschmückt. Die österreichische Historikerin und Filmemacherin AnitaLackenberger zeigt Glaskugeln und Glasvögel aus Tschechien,gedrechselte Holzkugeln aus der Schweiz und geschnitzte aus Südtirolsowie essbaren Christbaumschmuck wie die bayerischen Springerle. Fürdie Holzkugeln wird heimisches Holz verwendet, und es braucht großeErfahrung, Holz-Christbaum-Kugeln individuell herzustellen. Diekulinarischen Köstlichkeiten werden ebenso kunstvoll von Handgefertigt: Lebkuchen-Herzen werden liebevoll mit Zuckerguss verziert,bevor sie ihren Platz an einem Zweig finden. Und auch aus Honigwachslässt sich schöner Behang für den Baum herstellen. Gern wird er dannnoch mit Goldstaub veredelt.Die Dokumentation als Video-Stream im 3sat-Pressetreff:https://ly.zdf.de/2kKt/Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/christbaumschmuck3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell