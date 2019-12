Glasfaserförderung des Bundes läuft weiter / Sogar mehr Kommunen können 2020 von Unterstützung profitieren / Förderberatung wird vom Bund bezahlt / Ein Interview mit Dr. Martin Fornefeld, Micus (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Dr. Fornefeld, in Deutschland gibt es immer noch reichlichgraue und weiße Flecken beim schnellen Internet. Läuft die Förderung des Bundesbeim Breitbandausbau tatsächlich wie geplant zum Ende des Jahres aus und werdendie Kommunen mit schlechtem Netz dann alleine gelassen?Martin Fornefeld: "Nein, genau das wird nicht passieren. Ursprünglich sollteAnfang 2020 eine neue Förderrichtlinie in Kraft treten. Da diese aber nichtfertig geworden ist, wird die bestehende Richtlinie zur Unterstützung desBreitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland über den 31. Dezember 2019hinaus verlängert. Anträge zur Förderung des Breitbandausbaus können von denKommunen damit auch 2020 noch eingereicht werden. Die Richtlinie gilt so lange,bis eine neue Richtlinie zur Förderung des Glasfaserausbaus in "weißen" und in"grauen Flecken" in Kraft tritt."Die Unterstützung der Kommunen durch den Bund bleibt also erstmals bestehen.Oder hat die EU dabei nicht auch ein Wörtchen mitzureden?Fornefeld: "Genau das ist der Grund, warum die neue Richtlinie noch nicht inKraft getreten ist. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur(BMVI) befindet sich in der Frage der Ausgestaltung der neuen Förderung aktuellin der Abstimmung mit der EU-Kommission, die eine Überarbeitung derNGA-Rahmenregelung als beihilferechtliche Grundlage einer neuen Förderrichtliniegenehmigen muss. Da die EU-Kommission wesentliche Punkte des Entwurfs des BMVIsehr kritisch bewertet, ist nicht damit zu rechnen, dass das EU-Verfahren dazuzeitnah abgeschlossen sein wird."Was wird sich in der Ausgestaltung der Unterstützung Ihrer Meinung nachzukünftig ändern?Fornefeld: "Ein ganz wesentlicher neuer Punkt wird die Einbeziehung der grauenFlecken des Breitbandausbaus sein. Das sind nach bisheriger DefinitionVersorgungsbereiche, in denen ein Telekommunikationsanbieter Leistungen überKupferanschlüsse zur Verfügung stellt. In der Mehrzahl der Fälle ist das dannder ehemalige Monopolist. Bisher ist eine Förderung nur möglich, wenn dieVersorgung mit weniger als 30 Mbit/s erfolgt, dies sind die sogenannten weißenFlecken. Diese neue Regelung wird zu einer erheblichen Ausweitung derFördermöglichkeiten der ländlichen Bereiche in Deutschland führen."Und nun die für Gemeinden mit unzureichender Internetversorgung wichtigstenFragen: Können Kommunen ihre Fördermittel weiter abrufen wie bisher?Fornefeld: "Ja, derzeit ändert sich nichts im bestehenden und bekanntenFörderverfahren, das aber nur für die weißen Flecken gilt. Also die guteNachricht ist: Kommunen können sich weiter auf den Weg begeben, ob sie dann nachder bestehenden Regelung oder gegebenenfalls bereits nach der neuen Regelung denAntrag stellen, kann dann zu gegebener Zeit entschieden werden. Aber alleVerfahrensschritte sind weiter verwendbar."Wird es eine zeitliche Limitierung geben?Fornefeld: "Nein, denn in diesem Fall ist es so geregelt, dass die bestehendeRichtlinie so lange gilt, bis eine neue Richtlinie zur Förderung desGlasfaserausbaus in Kraft tritt. Also haben wir nicht das Problem, dassirgendein Termin von Seiten der Kommune eingehalten werden müsste. Denn imZweifelsfall wird die neue Förderrichtlinie eher vorteilhafter für denAntragsteller."Und welchen Anteil übernimmt der Bund?Fornefeld: In der bisherigen Förderrichtlinie übernimmt der Bund je nachwirtschaftlicher Leistungsfähigkeit der Kommune 50 Prozent bis 70 Prozent derFördersumme, die Differenz zu 90 Prozent wird im Regelfall von den Bundesländernübernommen. Zehn Prozent der Kosten verbleiben als Eigenanteil bei den Kommunen.Auch hier gibt es Ausnahmen, für Kommunen, die in schwierigen Haushaltslagensind, wird in einigen Bundesländern auch der Eigenanteil übernommen."Und was müssen Kommunen dafür leisten?Fornefeld: "Sie müssen sich auf den Weg machen, das Förderantragsverfahren beimBund zu durchlaufen. Hier empfiehlt es sich aus der Erfahrung von über 150Förderprojekten, sich einen erfahrenen Berater zur Seite zu stellen. DieKomplexität des Breitbandausbaus ist hoch und die Fallstricke zahlreich. DieBeratungsleistungen bei der Bearbeitung der Förderanträge bezahlt übrigensebenfalls der Bund."Herr Dr. Fornefeld, wir bedanken uns für Ihre Einschätzungen.Über MICUS Strategieberatung GmbHMICUS Strategieberatung GmbH ist eines der deutschlandweit führendenBeratungsunternehmen in den Bereichen Breitbandausbau, Marktstudien sowieIKT-Strategien. Wir unterstützen und beraten unsere Kunden in ihren wichtigstenEntscheidungsprozessen, um somit zielorientiert an der Umsetzung von Projektenzu arbeiten. Seit unserer Gründung im Jahr 2000 lassen wir uns am Erfolg unsererBeratungsarbeit messen. Unser Erfolg misst sich an der Vielzahl zufriedenerKunden und den erfolgreichen Umsetzungen unserer Planungen. Nach unseren Plänenwurden bereits Breitbandprojekte in über 150 Landkreisen und Kommunen mit mehrals 10 Millionen Einwohnern mit und ohne Förderung durchgeführt. 