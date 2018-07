Glasfaserausbau klemmt Telekommunikationsbranche von ihren Kunden ab / Zahl der Wettbewerber könnte sich vervielfachen

Hamburg (ots) - Der Glasfaserausbau heizt den Wettbewerb imTelekommunikationsmarkt an: Kommunen, Versorger undTochterunternehmen der Gemeinden bauen die Infrastruktur und bietenparallel eigene Internet-, Telefon- und TV-Leistungen für Endkundenan. Die etablierten Telekommunikationsunternehmen bekommen damit neueKonkurrenz. Die Zahl der Wettbewerber könnte massiv steigen, zeigteine aktuelle Markteinschätzung von Sopra Steria Consulting.Immer mehr Landkreise, Gemeinden Stadtwerke sowie kommunaleprivatwirtschaftliche Kooperationen nehmen das UnternehmenGlasfaserausbau selbst in die Hand, da langfristig nur dieseTechnologie die Infrastruktur der Zukunft ist. Ein Beispiel istM-Net, eine Tochtergesellschaft der Stadtwerke München. InRhein-Neckar-Gebiet wollen der Internetanbieter BBV Deutschland, derNetzausrüster ZTE und die Managementgesellschaft Bouwfonds denGlasfaserausbau mit Blick auf den unterversorgten ländlichen Raumvoranbringen. Weiter nördlich bieten die Vereinigten Stadtwerke nebenEnergie auch Breitbandinternet aus einer Hand an.Diese kommunalen Unternehmen und privaten Regionalpartnerschaftenbefeuern künftig den Wettbewerb im Telekommunikationsmarkt. Sieliefern nicht nur die Netzinfrastruktur in die Haushalte und bietendann nach dem Open-Access-Prinzip anderen Unternehmen die Chance,diese zu nutzen. Stattdessen sind ihre Internetseiten gefüllt miteigenen digitalen Produkten für Privat- und Geschäftskunden in derRegion, beispielsweise das Angebot eins@home des sächsischenStadtwerks Thuega.Die Nähe der kommunalen Versorger zu den Haushalten, ihreEndkundenexpertise aus dem Energiegeschäft sowie Bündelproduktebringen die großen Telekommunikationsanbieter in Bedrängnis. "DieTrennung von Netzinfrastruktur- und Serviceanbieter könnte aufgehobenwerden. Damit würden die großen Telekommunikationsdienstleister ihrendirekten Kundenkontakt und ihre Vormachtstellung bei den Netzenverlieren", sagt Karl-Heinz Kohne, Berater derTelekommunikationsbranche von Sopra Steria Consulting. Dazu kommt,dass Kabelnetzbetreiber mit ihren Koax-Netzen eine echte Alternativezur Glasfaser anbieten. Der Übertragungsstandard Docsis 3.1 bietetähnlich schnelles Internet wie die Glasfasertechnik, wobei auch hierhohe Investitionen in die Infrastruktur notwendig sind. "Es mussnicht unbedingt Glasfaser sein, die Kunden interessiert allein dieBandbreite und der Preis", so Kohne.Für die traditionellen Telekommunikationsanbieter bedeutet dieseEntwicklung, künftig noch bessere Leistungen anzubieten und ihrGeschäft auf mehr Standbeine zu verteilen. Die Anbieter reagierenunter anderem mit Kooperationen mit großen kommunalen Netzbetreibernin Großstädten sowie mit Zukäufen. Das zeigt in Österreich dieaktuell geplante Übernahme des Kabelnetzbetreibers UPS Austria durchdie Telekomtochter T-Mobile Austria. "Wichtig ist, Angebote stärkerzu personalisieren und in alternative Geschäftsmodelle wieUnterhaltung zu investieren. Gleichzeitig kommt es darauf an, Serviceund Effizienz zu verbessern, um im klassischen Telefon- undInternettarifgeschäft neuen Wettbewerber preislich voraus zu sein",sagt Karl-Heinz Kohne von Sopra Steria Consulting.Noch sind die Marken der großen Telekommunikationsunternehmenstark genug, sich im Wettbewerb zu behaupten. Die großen Stadtwerkeund Regionalversorger gewinnen allerdings an Markenbekanntheit. Zudemliegen regionale Marken bei Verbrauchern im Trend, was kommunalenInternetprovidern neue Kunden bescheren könnte. Die Gemeinde Nümbrecht ist mit Abschlussquoten zwischen 80 und 92 Prozent bei den Hausanschlüssen ein Beleg für einen möglichen bundesweiten Trend: 2017 bevorzugten rund 35 Millionen Deutsche beim Einkauf regionale Produkte, so eine Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse. 