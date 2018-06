Glasfaser-Ausbau: Vodafone bringt Nano Trenching nach Deutschland

Hannover (ots) -Beim Ausbau des Glasfasernetzes greift Vodafone ab sofort aufeinen deutschlandweit einzigartigen Mix von Verlegeverfahren zurück.Neben dem klassischen Baggern und dem damit verglichen wesentlichschnelleren Micro Trenching nutzt Vodafone jetzt auch diesuperschnelle Nano Trenching-Technologie. Und das als erster inDeutschland. Damit erfolgt der Ausbau von Glasfaser schneller alsjemals zuvor. Unter optimalen Bedingungen können dieGlasfaser-Leitungen mit diesem Verfahren doppelt so schnell wie mitdem bisher bekannten Micro Trenching-Technologie verlegt werden - undsogar 40 Mal so schnell wie klassisch mit Bagger und Schaufel.Das Verfahren ist minimal invasiv und ideal geeignet, um Glasfaserunter asphaltierten Untergrund zu bringen. Mit einem feinen Schnittwird Glasfaser direkt in der Asphaltdecke verlegt, ohne diese zudurchtrennen und damit die Tragfähigkeit zu beeinträchtigen. Damitwerden Straßensperrungen auf ein Minimum beschränkt und deröffentliche Raum steht schnell wieder zur Verfügung. Sogar beikurvigen Straßenverläufen kann Glasfaser mit Nano Trenching schnellund einfach verlegt werden. Davon profitieren alle: Haushalte undBürger erhalten noch schnelleren Zugang zur Glasfaser-Autobahn.Autofahrer, Fußgänger und Anwohner werden vom Glasfaserausbau wenigerim Alltag beeinträchtigt. Denn dauerhafte Baustellen sind mit NanoTrenching nicht mehr nötig.Pressekontakt:Vodafone Medienmedien@vodafone.com+49 211 533 5500www.vodafone.de/medienOriginal-Content von: Vodafone GmbH, übermittelt durch news aktuell