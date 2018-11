Glaser: Bisher zeichneten rund 80.000 Bürger Petition gegen UN-Migrationspakt - Tendenz steigend

Berlin (ots) - Der stellvertretende AfD-Bundessprecher AlbrechtGlaser erklärt:"Nach dem nun endlich der Petitionsausschuss des DeutschenBundestages die Petition 85565 'Vereinte Nationen (UNO) - GlobalCompact for Migration' vom 1. November 2018 gegen die Zeichnung desUN-Migrationspaktes auf seiner Internetseite veröffentlicht hat -wofür wir wochenlang wenn nicht monatelange geworben hatten -, könnendie Bürger die Petition unterstützen. Im Durchschnitt tragen sichsage und schreibe 2.000 bis 2.500 Bürger mit ihren persönlichen Datenauf der Internetseite http://ots.de/lEiByb ein und warten darauf,dass der Petitionsausschuss ihre Eingaben bestätigt.Bis Montagmittag unterstützten rund 80.000 Bürger die Petition85565. Das nötige Quorum von 50.000 Mitzeichnern wurde längstüberschritten. Ein phänomenaler Erfolg der Alternative fürDeutschland und ihrer Kampagne www.migrationspakt-stoppen.de.Denn eine völkerrechtliche und nationale rechtliche Figur eines,Migranten' gibt es derzeit nicht. Alle Menschen, die seit vielenJahren -jenseits einer geregelten Arbeitsmigration nach Regeln vonbilateralen Verträgen mit Nicht-EU-Staaten und jenseits derEU-Freizügigkeit- nach Deutschland kommen, berufen sich dabeientweder auf die Genfer Konvention oder auf das nationale Asylrechtder Bundesrepublik nach Art. 16a GG. Ihr Rechtsstatus definiert sichdaher allein aus ihrer Stellung als Asyl- oder Schutzrechtbewerber.In diesem Status stehen diesen Menschen im,Asylbewerberleistungsgesetz' geregelte Unterhaltsleistungen,Krankenversorgungsleistungen usw. zu. Dies gilt qua lege nur für dieZeit der Verfahrensdauer der Asylverfahren bzw. der Verfahren zurErlangung bestimmter Schutzrechte. Nach negativem Abschluss dieserVerfahren sollte typischerweise die Abschiebung erfolgen, wasbekanntlich seit Jahrzehnten in Deutschland administrativ sabotiertwird, mit der Folge, dass hunderttausende abgelehnte,Wirtschaftsflüchtlinge' sich illegal oder mit einem speziellenAufenthaltsstatus - etwa einer sogenannten Duldung - im Inlandaufhalten. Ein Land wie die Niederlande verfährt gänzlich anders, indem es abgelehnte Asylbewerber in Schutzhaft nimmt bis zu derenfreiwilligen Ausreise."Pressekontakt:pressestelle@afd.dePressestelle BundesvorstandAlternative für DeutschlandSchillstraße 9 / 10785 BerlinOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell