Glanzvoller Mediengipfel des Verbandes der Zeitschriftenverlage in München (VZB)

München (ots) - Waltraut von Mengden, Erste Vorsitzende, VZB undAnina Veigel, VZB-Geschäftsführerin, begrüßten am 19. April 2018 denMinisterpräsidenten Dr. Markus Söder und 200 hochkarätige Gäste. Dieprominent besetzte Veranstaltung zum 70. Geburtstag des VZB fandunter dem Motto "Mit Visionen eine erfolgreiche Zukunft gestalten"statt.Mut, Leidenschaft, Überzeugung und Ideenreichtum zeichnen dieZeitschriftenverlage seit jeher aus. Mit welchen Visionen dieMedienhäuser die Zukunft gestalten - darum ging es auf derdiesjährigen Jahrestagung des Verbandes der Zeitschriftenverlage inBayern (VZB).Waltraut von Mengden hielt zu Beginn ein Plädoyer für gleicherechtliche Rahmenbedingungen aller Medienanbieter am Markt, die nichteinseitig die großen amerikanischen Log-in-Giganten bevorzugen. Nurso kann die Medien- und Meinungsvielfalt als Basis unserer Demokratieerhalten bleiben.Dr. Rudolf Thiemann, VDZ-Präsident hielt ein Mission-Statement, indem er sich u.a. auf die teilweise unrechtmäßige Nutzungpersonenbezogener Daten fokussierte und "eine Regulierung, die denSchutz des Bürgers im Auge hat und die Freiheit des Wettbewerbsgarantiert" forderte.Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer, Ärztlicher Direktor derPsychiatrischen Universitätsklinik Ulm, machte in seiner Keynote"Print schlägt digital" aus wissenschaftlicher Sicht aufentwicklungspsychologische Auswirkungen der Mediennutzung in frühenLebensjahren aufmerksam und warnte vor den Gefahren eines übermäßigenGebrauchs des Internets. Sein Fazit: Print hat mehr Wirkung undweniger Nebenwirkungen als Digital.Über Lösungsansätze und Visionen zur erfolgreichen Gestaltung derZukunft der Medien diskutierte das prominent besetzte Podium mitJulia Becker (FUNKE Mediengruppe), Guido Bülow (Facebook), BeateFastrich (Managerin), Boris Schramm (GroupM Competence Center), Prof.Dr. Dr. Manfred Spitzer (Universitätsklinik Ulm) und Philipp Welte(Hubert Burda Media). Moderiert wurde das hochkarätige Expertenpanelvon Jörg Quoos, FUNKE Zentralredaktion.Das Podium war sich darin einig, dass es auch in Zukunft diezentrale Aufgabe aller Marktteilnehmer sei, die freieMeinungsäußerung und Pressevielfalt zu sichern, die neuenTechnologien zu nutzen und Geschäftsmodelle zu entwickeln.Medienpolitik war auch das Thema der engagierten Dinner Speech desneuen Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder: "Print istwichtig, und zwar nicht nur analog. Bayern ist ein führenderVerlagsstandort. Mir ist wichtig, dass Print stark undwettbewerbsfähig bleibt. Wir müssen international denken und z.B. dasKartellrecht so anwenden, dass unsere Verlage auch internationalerfolgreich sein können." Söder forderte, sich dem digitalenWettbewerb um die Kundenbindung zu stellen und kündigte einenMediengipfel in der Bayerischen Staatskanzlei an."Wir freuen uns sehr, dass sich unsere Gäste so wohlgefühlt habenund das Programm auf hervorragende Resonanz stieß. Es war einewunderbare Veranstaltung für kreativen Austausch und effektivesNetworking. Ein besonderer Dank gilt unseren Sponsoren AUDI AG,AUDITE, Estée Lauder, Feinkost Käfer und der NUNATAK Group, die eineso festliche Jahrestagung ermöglichten", so Anina VeigelVZB-Geschäftsführerin.Das Fazit von Waltraut von Mengden: "Wir haben heute inspirierendeVorträge gehört, interessante Diskussionen geführt und nehmenErkenntnisse und Lösungsansätze mit nach Hause. Bei allemSelbstbewusstsein und Tatendrang: Wir sind sehr stark auf dieUnterstützung der Politik angewiesen, die auch bei fulminantschnellen und unternationalen Entwicklungen dafür Sorge tragen muss,immer wieder ein Level-Playing-Field für alle Medienanbieter zuschaffen, um auch in Zukunft die Werte wie Pressefreiheit,Medienvielfalt und Meinungsfreiheit als Basis für die Demokratiegarantieren zu können."Hochauflösendes Bildmaterial der Veranstaltung kann beim VZBangefordert werden.Über den VZB:Der Verband der Zeitschriftenverlage in Bayern (VZB) ist einetragende Säule des Verbands Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) inBerlin. Er vertritt die Interessen von 96 bayerischenZeitschriftenunternehmen (u.a. Hubert Burda Media, Condé Nast Verlag,Vogel Business Media, Wort und Bild Verlag). Seit seiner Gründung1948 ist es die Hauptaufgabe des Verbandes, bayerische Verleger beigrundlegenden unternehmerischen Herausforderungen zu unterstützen.