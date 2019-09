Unterföhring (ots) - Starker Start für den neuen SAT.1 FunFreitag: Die neue Personality-Prime-Time-Show "LUKE! DieGreatnightshow" mit Luke Mockridge begeistert 12,8 Prozent der 14-bis 49-jährigen Zuschauer am Freitagabend. Im Anschluss punktetFaisal Kawusi mit "Das Quiz für das Jörg Pilawa keine Zeit mehrhatte" und einem Marktanteil von guten 8,8 Prozent. Zum Abschlusserzielt das TV-Comeback von "NightWash" am späten Abend sehr schöne9,7 Prozent in SAT.1.Der SAT.1 Fun Freitag:"LUKE! Die Greatnightshow", um 20:15 Uhr"Das Quiz, für das Jörg Pilawa keine Zeit mehr hatte", um 22:35 Uhr"NightWash", um 23:30 UhrBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 14.09.2019 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank Wolkenhauer, Petra DandlTel. +49 [89] 9507-1158, -1169Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comPetra.Dandl@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell