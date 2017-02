Glanzvoller Auftakt für die erste AIDA Selection Reise / Auslaufparade mit Feuerwerk von AIDAcara und AIDAprima (FOTO)

Rostock (ots) -Premiere: In Hamburg hieß es am Abend des 11. Februar 2017 "Leinenlos!" für die rund 1.000 Gäste an Bord von AIDAcara zur ersten Reiseim Rahmen des neuen Urlaubsprogramms AIDA Selection. Für die ReedereiAnlass genug, diesen Auftakt mit einem ganz besonderen Auslaufmanöverund einem Feuerwerk zu feiern. Begleitet wurde AIDAcara vom jüngstenMitglied der Kussmundflotte, AIDAprima.Pünktlich um 20.00 Uhr legte AIDAcara vom KreuzfahrtterminalAltona zu einer kleinen Hafenrundfahrt vorbei an der Elbphilarmonieab. Vom Pool Deck aus genossen die Gäste bei der Sail Away Party mittraditionellem Hamburger Labskaus und Pannfisch einen exklusivenBlick auf das neue Hamburger Wahrzeichen. AIDAprima, vom CruiseTerminal Steinwerder kommend, reihte sich gegen 21:00 Uhr hinterAIDAcara ein und begleitete das erste Mitglied der AIDA Flotteelbabwärts. In Höhe Blankenese wurden beide Schiffe dann gegen 22.30Uhr mit einem Feuerwerk aus Hamburg verabschiedet.Die 14-tägige Reise "Winter im Hohen Norden" führt die Gäste nachNorwegen in die Nähe des Nordkaps. Stationen dieser Reise sindHaugesund, Bodø sowie Tromsø und Alta. Von hier aus nimmt AIDAcaraanschließend Kurs auf Vesteralen, Trondheim und Bergen. Im Februarund März 2017 führen ab Hamburg drei weitere 14-tägige SelectionReisen in das Land der Polarlichter und zu einer einzigartigenWinterlandschaft in den norwegischen Fjorden: am 25. Februar, am 11.März und am 25. März 2017.AIDAprima nahm gestern bereits zum 42. Mal ab Hamburg auf einersiebentägigen Rundreise Kurs auf die schönsten Metropolen Westeuropaswie London, Paris, Brüssel oder Amsterdam.Pressekontakt:Hansjörg Kunze, Vice President Communication & Sustainability AIDACruisesTel. : +49 (0) 381 / 444-8020Email: presse@aida.dehttp://www.aida.de/Original-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuell