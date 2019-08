Glanzvolle Abende und Festival-Stimmung aus ganz Europa / Das ARD Radiofestival noch bis zum 14. September 2019

Frankfurt am Main (ots) - Konzert-Highlights undOpern-Übertragungen, Rafik Schamis neuester Roman als Lesung inFortsetzung sowie Gespräche, Jazz und Kabarett: Bundesweit können dieHörerinnen und Hörer der ARD-Kulturwellen noch bis zum 14. September,jeweils von 20 bis 24 Uhr, wunderbare Sommerabende genießen.Produziert wird das abwechslungsreiche Programm gemeinsam vonhr2-kultur, rbbKultur, MDR KULTUR, NDR Kultur, Bremen Zwei, SR 2KulturRadio, SWR2, WDR 3 sowie dem Digitalkanal B5plus. DieFederführung liegt in diesem Jahr bei hr2-kultur.Live-Höhepunkte in der zweiten HalbzeitHochkarätige Hörerlebnisse verspricht auch die zweite Hälfte desARD Radiofestivals. Bei der Saisoneröffnung der BerlinerPhilharmoniker (23. August, 20.04 bis 22.30 Uhr) gibt der DirigentKirill Petrenko seinen Einstand mit der 9. Sinfonie von Ludwig vanBeethoven, und die Sopranistin Marlis Petersen singt Auszüge ausAlban Bergs Oper "Lulu". Thüringens größtes Festival fürzeitgenössische Künste ist das Kunstfest Weimar, das mit JohannesBrahms' 1. Klavierkonzert eröffnet wird (26. August, 20.04 bis 22.30Uhr). Unter der Leitung von Marc Albrecht, Sohn von EhrendirigentGeorge Alexander Albrecht, hebt die Staatskapelle Weimar die 1.Sinfonie ihres Ehrendirigenten aus der Taufe, der sie "seinem"Orchester auf den Leib geschrieben hat.Zum 200. Geburtstag von Clara Schumann und zum Auftakt derSchumann-Festwochen Leipzig (13. September, 20.04 bis 22.30 Uhr)spielt das Gewandhausorchester Clara Schumanns Klavierkonzert mitLauma Skride, Robert Schumanns 1. Sinfonie sowie "Letters fromBachville" der französischen Komponistin Betsy Jolas. Zum krönenderAbschluss lädt die größte Musikparty der Welt wieder live aus Londonein: zur "Last Night of the Proms" (14. September, 20.04 bis 24 Uhr).Gefeiert wird die britische Musik von "Land of Hope and Glory" bis zu"Rule, Britannia!" sowie der 150. Geburtstag von Henry Wood, demDirigenten und Gründer der Proms. Mit dabei: die MezzosopranistinJamie Barton, der finnische Dirigent Sakari Oramo, das BBC SymphonyOrchestra, die BBC Singers sowie der BBC Symphony Chorus.Den Klassik- und Festivalsommer aus Europa erlebenNoch bis zum 14. September macht das ARD Radiofestival jeden AbendStation bei einem bedeutenden europäischen Festival und sendetKonzert-Highlights von den Bregenzer Festspielen, vom AldeburghFestival, dem Festival d'Aix-en-Provence, den Schwetzinger SWRFestspielen, dem Musikfest Berlin, dem Rheingau Musik Festival, demBeethovenfest Bonn und vielen anderen.Lesung: "Die geheime Mission des Kardinals" von Rafik SchamiNoch bis zum 13. September präsentieren die ARD-Kulturradios RafikSchamis neuen Roman "Die geheime Mission des Kardinals" als Lesung(immer montags bis freitags ab 23.04 Uhr). Sprecher der 40-teiligenProduktion für das ARD Radiofestival sind Udo Schenk (als Erzähler)und Jürgen Tarrach (als Kommissar Barudi). Jede der 40 Folgen istnach Ausstrahlung als Audio-on-demand für 30 Tage in der ARDAudiothek und unter www.ardradiofestival.de verfügbar.Gespräche, Jazz und KabarettProminente aus Literatur, Film, Musik, Kunst, Philosophie undZeitgeschichte kommen montags bis freitags ab 22.30 Uhr in der Reihe"Das Gespräch" zu Wort. In der zweiten Hälfte des ARD Radiofestivalssind unter anderen zu hören: Hartmut Rosa, Caroline Kebekus, WolfgangNiedecken, Fiona Bennett, Caroline Peters. Die Gespräche stehen zumkostenlosen Download zur Verfügung unter www.ardradiofestival.de.Die Jazzreihe überrascht noch bis zum 13. September mit einemfacettenreichen Programm. Herausragende historische Konzerte stehenmontags ab 23.30 Uhr im Mittelpunkt. Schlaglichter auf die regionaleJazzszene, die Vorstellung aktueller Alben sowie neue Studio- undKonzertproduktionen aus den Funkhäusern der ARD sind dienstags bisfreitags ab 23.30 Uhr platziert.Jeweils eine Stunde Kabarett bietet das ARD Radiofestival an denSamstagen 17., 24. und 31. August ab 23.04 Uhr. Aufgezeichnet wurdendie Programme der Preisträgerinnen und Preisträger bei der Verleihungdes Radio-Kabarettpreises "Salzburger Stier" 2019. Außerdem zu hören:das aktuelle Soloprogramm von und mit dem Geschichtenerzähler undSatiriker Horst Evers. Jede Folge ist nach Ausstrahlung alsAudio-on-demand für 30 Tage in der ARD Audiothek und unterwww.ardradiofestival.de verfügbar.Hörbar - Musik grenzenlosMusik ohne Grenzen wird im ARD Radiofestival noch an vierSonntagen von 23.04 bis 24 Uhr an der "Hörbar" serviert. ObWeltmusik, Chanson, Folk, Jazz, Singer/Songwriter, Klassik oderFilmmusik - hier ist alles möglich.Alle Sendungen auf einen BlickMontag bis FreitagKonzert: 20.04 bis 22.30 UhrGespräch: 22.30 bis 23 UhrLesung: 23.04 bis 23.30 UhrJazz: 23.30 bis 24 UhrSamstagKonzert/Oper: 20.04 bis 23/24 UhrKabarett 23.04 bis 24 Uhr; 17./ 24./ 31. AugustSonntagKonzert 20.04 bis 23 UhrHörbar 23.04 bis 24 UhrDas ARD Radiofestival 2019 ist bundesweit über UKW, DAB+, Kabeloder Satellit zu empfangen und ist bei den Kulturradios der ARD zuhören, in der ARD Audiothek sowie im Internet unterwww.ardradiofestival.de. Hier finden sich auch weitere Informationenzu Sendungen und Programm.