Gläubigerversammlung im Milliardenbetrugsfall P&R Container

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Im Milliardenbetrugsfall der Containerfirma P&R werden am Mittwoch (ab 7.00 Uhr) mehrere tausend geprellte Anleger zu einer Gläubigerversammlung in der Münchner Olympiahalle erwartet.



Insolvenzverwalter Michael Jaffé hat zu insgesamt drei Gläubigerversammlungen in Serie eingeladen, bis zu 9000 Menschen werden erwartet.

Von der Insolvenz des Unternehmens sind insgesamt 54 000 Anleger betroffen, die mehr als 80 000 Forderungen angemeldet haben. Öffentlichkeit und Medien sind nicht zugelassen. Die P&R-Pleite könnte mit einem möglichen Schaden von bis zu zwei Milliarden Euro nach dem Flowtex-Skandal der 1990er Jahre der zweitgrößte Betrugsfall seit 1945 sein.

P&R hat nach bisherigem Ermittlungsstand etwa eine Million nicht existenter Container verkauft: In den Büchern standen 1,6 Millionen Stück, doch auffindbar sind nur 618 000. Die 54 000 P&R-Anleger hatten insgesamt etwa 3,5 Milliarden Euro investiert./cho/DP/jha