Weitere Suchergebnisse zu "Next":

Unterföhring (ots) -Tierisch gute Quoten für ProSieben! Glänzende 18 Prozent der 14- bis49-jährigen Zuschauer schauten sich am Donnerstagabend das tierischeShooting der Juroren Michael Michalsky und Thomas Hayo gemeinsam mitihren Models an. Damit steigert "Germany's next Topmodel - by HeidiKlum" die sehr guten Quoten der Vorwochen. Für Julia St. (23, Trier)und Greta (20, Hamburg) gab es kein Foto von Heidi Klum.Das Magazin red! überzeugte im Anschluss mit sehr schönen 13,5Prozent Marktanteil (14-49 J.)"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags, um20:15 Uhr, auf ProSiebenAktuelle Informationen und Bilder zum Download finden Sie immer aufder Presseseite http://presse.prosieben.de/topmodel2017Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes FernsehpanelD + EU)Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope / ProSiebenSat.1 TVDeutschland Audience ResearchErstellt: 31.03.2017 (vorläufig gewichtet: 30.03.2017)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFelicitas OnnenTel. +49 [89] 9507-1176Felicitas.Onnen@ProSiebenSat1.comBildredaktionStephi SchulzTel. +49 [89] 9507-1166Stephanie.Schulz@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell