Gladbachs Sportdirektor Eberl schließt Investorenmodell bei Borussia aus

Düsseldorf (ots) - Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl bekräftigt,dass für den Bundesligazweiten die Unterstützung eines Investors nicht infragekommt. "Wir stehen für 50+1, wir wollen der Herr im eigenen Haus bleiben. Alsich vor 20 Jahren als Spieler nach Gladbach kam, ging es um den Abstieg, manhatte keine Mannschaft, kein Stadion, kein Trainingsgelände und 30 MillionenMark (etwa 15 Millionen Euro, Anm. d. Red.) Schulden", sagte Eberl in einemInterview mit der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag). "Heute reden wirüber einen Klub, der ohne einen Cent von Investoren oder Anteilsverkäufen undmit eigener Arbeitskraft und Kreativität all das geschaffen hat, was wir haben,und heute haben wir keine 30 Millionen Mark Schulden mehr, sondern einEigenkapital von 100 Millionen Euro, parallel dazu sportlichen Erfolg. Und dasseinem Verein das ohne einen finanziellen Anschub gelingt, gibt es in derFußballwelt nicht so häufig. Wir wollen den auch nicht, wir wollen das auseigener Kraft schaffen und bei unserer Identität bleiben." Trotzdem schaffe esBorussia, auf sportlicher Ebene mitzuhalten. Um auf der wirtschaftlichen Ebenemithalten zu können, sei der Rückstand zur Konkurrenz laut Eberl aber zu groß."Leipzig hat einen Anschub bekommen, den wir nicht haben und auch nicht habenwollen. Und Teams wie Bayern, Dortmund, Leverkusen und Schalke waren in einerZeit, als die Gelder in der Champions League explodiert sind, ständig dortvertreten. Wo sollen wir jetzt diese hunderte Millionen aufholen?", sagt der46-Jährige. "Wir können nicht sagen: 'Jetzt greifen wir die ganz Großen an.'Denn dafür sind sie zu viele Jahre und Fernsehgeld-Hierarchien voraus. Trotzdemschaffen wir es sportlich, durch Kreativität an sie heranzurücken. Dass wir sieüberholen, halte ich aber für ausgeschlossen", sagte Eberl.