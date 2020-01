Gladbachs Geschäftsführer Schippers strikt gegen Verschuldung

Düsseldorf (ots) - Borussia Mönchengladbachs Geschäftsführer Stephan Schippershat bekräftigt, dass der Bundesligist trotz des derzeitigen Erfolgs und dererfolgreichen Transferpolitik auch künftig nicht mehr Geld in Spielerinvestieren wird, als durch Verkäufe oder Einnahmen aus dem Europapokaleingespielt wird. "Wir wissen alle, was wir 1999 hier angetroffen haben. Wirhatten kein Stadion, keine Mannschaft, keine Infrastruktur, wir warenabgestiegen. Alles, was wir hatten, war die Raute. Das steht über allem. Darumbleibt es dabei, dass wir nur das ausgeben, was wir haben", sagte Schippers derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). "Wir würden nie die Existenz diesesKlubs riskieren. Das Wissen um die Vergangenheit und der gnadenlose Realismusführen dazu, dass bei allen, die im Verein arbeiten, das nachhaltige Denkenverankert ist. Und das ist nun mal die Politik der kleineren Schritte. Auch wennes in den vergangenen Jahren sportlich etwas schneller ging", sagte Schippers.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4502128OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell