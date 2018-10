Gladbach gegen Leverkusen, Köln gegen Schalke und Dortmund gegen Union: die Topspiele der 2. Runde des DFB-Pokals am Dienstag und Mittwoch live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots) -- Sky zeigt am Dienstag und Mittwoch alle 16 Begegnungen der 2.Runde des DFB-Pokals live in der Original Sky Konferenz und alsEinzelspiele, 14 davon exklusiv- In den weiteren Duellen treffen Hannover 96 auf den VfLWolfsburg, RB Leipzig auf die TSG Hoffenheim und der SV Rödinghausenauf den FC Bayern München- Mit Sky Ticket (skyticket.de) können alle Fans tages-, wochen-oder monatsweise auch ohne Vertragsbindung live dabei sein32 Mannschaften, ein Ziel. Am Dienstag und Mittwoch wollen dieverbliebenen Teams den nächsten Schritt in Richtung DFB-Pokalfinaleam 25. Mai in Berlin machen. Sky überträgt alle 16 Partien der 2.Runde wahlweise einzeln und in der Original Sky Konferenz.Zum Auftakt am Dienstagabend kommt es zur frühen Anstoßzeit inHannover zum Niedersachsen-Derby zwischen Hannover 96 und dem VfLWolfsburg. Außerdem tritt der SSV Ulm 1846, der zum AuftaktTitelverteidiger Eintracht Frankfurt ausschaltete, auf FortunaDüsseldorf. Im Anschluss kommt es dann zum ewigen Duell "David gegenGoliath": Der Regionalligist SV Rödinghausen empfängt denRekordmeister FC Bayern München.Auf packende Pokalduelle live und exklusiv bei Sky dürfen sichFußballfans auch am Mittwochabend freuen. Der 1. FC Köln empfängt denFC Schalke 04, Borussia Dortmund trifft auf Union Berlin. Außerdemist der 1. FC Nürnberg zu Gast in Rostock und Werder Bremen muss beiWeiche Flensburg ran.Im Anschluss kommt es dann zum Rheinderby zwischen BorussiaMönchengladbach und Bayer Leverkusen, das nur Sky live überträgt. Amersten Bundesliga-Spieltag dieser Saison konnte sich die Fohlen-Elfmit 2:0 durchsetzen. Das Duell der beiden Mannschaften imAchtelfinale des letztjährigen Pokal-Wettbewerbs konnte die Werkselfebenfalls im Borussia-Park mit 1:0 für sich entscheiden. Paralleldazu trifft RB Leipzig auf seinen zukünftigen Trainer JulianNagelsmann, der mit der TSG Hoffenheim zu Gast ist.Sky berichtet an beiden Tagen jeweils ab 18.00 Uhr live und zeigtalle Partien des Abends live. Neben der exklusiven Sky Konferenz mitjeweils allen Spielen des Abends überträgt Sky alle 16 Paarungen auchals Einzelspiele, 14 davon exklusiv im deutschen Fernsehen.Mit Sky Ticket auch ohne Vertragsbindung live dabei seinMit Sky Ticket können auch alle Fußballfans, die keine Sky Kundensind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne langeVertragsbindung ab 9,99 EUR live dabei sein. Über das Internet bietetSky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs,Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.Die 2. Runde des DFB-Pokals am Dienstag und Mittwoch live bei Skyund Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und inzahlreichen Sky Sportsbars:Dienstag18.00 Uhr: Die Original Sky Konferenz *exklusiv* live auf SkySport 1 HD18.20 Uhr: Hannover 96 - VfL Wolfsburg *exklusiv* live auf SkySport 3 HD18.20 Uhr: SV Darmstadt 98 - Hertha BSC *exklusiv* live auf SkySport 5 HD18.20 Uhr: SSV Ulm 1846 - Fortuna Düsseldorf *exklusiv* live aufSky Sport 7 HD18.20 Uhr: BSG Chemie Leipzig - SC Paderborn 07 *exklusiv* liveauf Sky Sport 9 HD20.35 Uhr: SV Rödinghausen - FC Bayern München live auf Sky Sport4 HD20.35 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - Hamburger SV *exklusiv* live aufSky Sport 6 HD20.35 Uhr: FC Augsburg - 1. FSV Mainz 05 *exklusiv* live auf SkySport 8 HD20.35 Uhr: 1. FC Heidenheim - SV Sandhausen *exklusiv* live aufSky Sport 10 HD22.45 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1 HDMittwoch18.00 Uhr: Die Original Sky Konferenz *exklusiv* live auf SkySport 1 HD18.20 Uhr: 1. FC Köln - FC Schalke 04*exklusiv* live auf Sky Sport3 HD18.20 Uhr: Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin *exklusiv* liveauf Sky Sport 5 HD18.20 Uhr: FC Hansa Rostock - 1. FC Nürnberg *exklusiv* live aufSky Sport 7 HD18.20 Uhr: SC Weiche Flensburg - SV Werder Bremen *exklusiv* liveauf Sky Sport 9 HD20.35 Uhr: Borussia Mönchengladbach - Bayer 04 Leverkusen*exklusiv* live auf Sky Sport 4 HD20.35 Uhr: RB Leipzig - TSG 1899 Hoffenheim live auf Sky Sport 6HD20.35 Uhr: Holstein Kiel - SC Freiburg *exklusiv* live auf SkySport 8 HD20.35 Uhr: Arminia Bielefeld - MSV Duisburg *exklusiv* live aufSky Sport 10 HD22.45 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1 HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell