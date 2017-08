Unterföhring (ots) -- Außerdem diskutieren bei Moderator Patrick WasserziehrDFVV-Geschäftsführer Gregor Reiter und Sky Reporter Kai Psotta überdie aktuelle Entwicklung des Transfermarkts und die Rolle vonVereinen, Spielern und Spielerberatern- "Sky90 - die Kia Fußballdebatte" ab dieser Saison immer nach demTopspiel der 2. Bundesliga am Montagabend ab 22.30 Uhr"Sky90 - die Kia Fußballdebatte" rundet am Montagabend denSpieltag ab. Direkt im Anschluss an das Montagabendspiel der 2.Bundesliga begrüßt Moderator Patrick Wasserziehr ab 22.30 Uhr auchdieses Mal eine spannende Gesprächsrunde.Drei Tage vor der Schließung des Transferfensters amDonnerstagabend steht die Sendung ganz im Zeichen der aktuellenEntwicklungen auf dem Transfermarkt. Zu Gast ist unter anderem MaxEberl. Der Manager von Borussia Mönchengladbach gilt als einer derbesten der Liga und musste in den vergangenen Jahren oftmals seinVerhandlungsgeschick unter Beweis stellen, wenn er wichtigeLeistungsträger zu ersetzen hatte.Außerdem ist Volker Struth im Studio. Zu den Klienten desSpielerberaters zählen unter anderem Toni Kroos, Benedikt Höwedes undMarco Reus. Auch Mario Götze war jahrelang sein Schützling.Komplettiert wird die Runde von Gregor Reiter, Geschäftsführer derDeutschen Fußballspieler-Vermittler Vereinigung (DFVV), sowie SkyReporter Kai Psotta, der sich für sein Buch "Die Paten der Liga -Spielerberater und ihre Geschäfte" intensiv mit dem Themabeschäftigte und die Szene seit vielen Jahren intensiv verfolgt."Sky90 - die Kia Fußballdebatte" beginnt am Montag um 22.30 Uhrdirekt im Anschluss an das Montagabendspiel zwischen dem 1. FCKaiserslautern und Eintracht Braunschweig auf Sky Sport Bundesliga 1HD.Am Donnerstag dreht sich dann bei Sky Sport News HD alles um denletzten Tag vor Schließung des Transferfensters. Am "Deadline Day"berichtet der 24-Stunden-Sportnachrichtensender, der seit Dezember2016 im Free-TV empfangbar ist, topaktuell und umfassend von denletzten Bewegungen und Abschlüssen auf dem Transfermarkt.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell