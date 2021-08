Gk Software: Was kann da noch kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "GK Software":

Gk Software, ein Unternehmen aus dem Markt "Anwendungssoftware", notiert aktuell (Stand 13:56 Uhr) mit 144 EUR ein wenig im Plus (+0.35 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.

Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Gk Software entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Gk Software mit einer Rendite von 110,09 Prozent mehr als 76 Prozent darüber. Die "Software"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 41,73 Prozent. Auch hier liegt Gk Software mit 68,36 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zwei Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Gk Software. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Fundamental: Gk Software ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 31,87 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 50 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 63,89 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

