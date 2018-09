Givaudan schliesst Übernahme und Dekotierung von Naturex ab

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

Genf (awp) - Der Aromen- und Riechstoffhersteller hat die Übernahme von Naturex abgeschlossen. Die Aktien des französischen Unternehmens seien nach Vollendung des Squeeze-Out-Verfahrens am gestrigen Dienstag von der Euronext-Börse in Paris dekotiert worden, teilt das Unternehmen am Mittwoch mit. Der Integrationsprozess sei nun formell gestartet worden.

Die Übernahme der auf die Produktion von natürlichen Inhaltsstoffen spezialisierten Naturex hatte Givaudan im März 2018

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten