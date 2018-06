Givaudan schliesst Kauf erster Naturex-Tranche ab

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

Vernier (awp) - Der Aromen- und Riechstoffhersteller Givaudan hat die Übernahme einer Minderheitsbeteiligung am französischen Unternehmen Naturex abgeschlossen. Wie bereits angekündigt, will Givaudan nun auch die restlichen Anteile übernehmen. Die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat von Naturex unterstützt die Offerte.

In einem ersten Schritt habe Givaudan einen Minderheitsanteil von 40,6 Prozent an Naturex übernommen und diesen nun abgeschlossen, teilte Givaudan am Dienstag mit. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten