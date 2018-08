Givaudan kommt beim Sparprogramm voran – Rohstoffpreise dürften steigen

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

Zürich (awp) - Der Aromen- und Duftstoffkonzern Givaudan sieht sich bei seinen Kostensenkungen auf Kurs. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag im Rahmen des Investorentags in Zürich mit. Gleichzeitig entwickeln sich die Rohmaterialpreise in etwa so wie vom Unternehmen erwartet.

Die Genfer bekräftigten am Investorentag ihre Ambitionen. Insgesamt investiert der Konzern 170 Millionen Franken in das von 2017 bis 2020 laufende Programm

