Givaudan hält 98,06 Prozent an Naturex

Genf (awp) - Givaudan ist der Übernahme des französischen Unternehmens Naturex einen weiteren Schritt näher. Der Aromen- und Riechstoffkonzern hält nach der Nachfrist 98,06 Prozent der Anteile an Naturex, wie es in einer Mitteilung am Donnerstagabend hiess.

Wie bereits angekündigt, will Givaudan die verbleibenden Kleinaktionäre mit einem sogenannten "Squeeze-Out-Verfahren" aus der Aktie drängen und abfinden. Danach sollen die Naturex-Aktien von der Börse

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten