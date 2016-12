Givaudan: Überraschend GUTE Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

Givaudan hat sich im 1. Halbjahr überraschend gut entwickelt. Der Umsatz stieg um 6,9% auf 2,3 Mrd SFr. Der Gewinn verbesserte sich dabei um 7,7% auf 40 SFr pro Aktie. Dabei konnten beide Geschäftsbereiche fast gleichermaßen zum Erfolg des Konzerns beitragen. Etwas besser haben sich aber die Geschäfte mit Riechstoffen, also vor allem Parfüms, entwickelt. Festzustellen ist aber, dass beide Geschäftsbereiche vergleichbar wichtig für den Konzern sind. Der Umsatz mit den Riechstoffen lag bei 1,1 Mrd SFr; der mit Aromen bei 1,2 Mrd SFr.

Givaudan möchte Wachstumskurs mit frischem Geld fortsetzen!

Diese Ausgewogenheit ist ein klarer Wettbewerbsvorteil, denn so profitiert Givaudan nicht nur von einer stabilen Marktpositionierung, sondern auch von den kostensparenden Synergieeffekten. Um auch langfristig erfolgreich zu bleiben, hat Givaudan die Unternehmensstrategie 2020 ins Leben gerufen. Darin wird die Ambition beschrieben, dass der Konzern nicht nur profitabel, sondern auch besonders verantwortungsbewusst wachsen und einen echten Mehrwert schaffen möchte.

Die Strategie beruht auf drei strategischen Säulen: Kundenzufriedenheit, erstklassige Produkte und gemeinsame Partnerschaften. Dafür hat Givaudan insgesamt 300 Mio SFr in zwei Tranchen aufgenommen. Am Markt wurden in Zusammenarbeit mit der Credit Suisse, der UBS und der ZKB zwei Anleihen zu 100 Mio und zu 200 Mio SFr platziert. Mit dem frischen Geld möchte Givaudan seinen profitablen Wachstumskurs fortsetzen.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

