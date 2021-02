Givaudan: Exklusiv-Interview mit CEO Gilles Andrier – “Unsere durchschnittliche Jahresrendite liegt bei 13%!”

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

Unser heutiger Interviewpartner ist der CEO von Givaudan, Gilles Andrier.

Givaudan ist der weltweit größte Hersteller von Aromen und Duftstoffen und ist an über 181 Standorten vertreten. Die Düfte und Aromen des Unternehmens werden für Lebensmittel- und Getränkehersteller entwickelt und auch in Haushaltsartikeln sowie in Rasur- und Körperpflegeprodukten und Parfüms verwendet.

zur Originalmeldung