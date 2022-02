Givaudan Aktie: So kann man sich irren!

An der Börse SIX Swiss Ex notiert die Aktie Givaudan am 07.02.2022, 19:50 Uhr, mit dem Kurs von 3732 CHF. Die Aktie der Givaudan wird dem Segment "Spezialchemikalien" zugeordnet.

Die Aussichten für Givaudan haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Givaudan hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 1,73 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.7%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,97 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Givaudan-Aktie hat einen Wert von 80,36. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (80,74). Givaudan ist auch auf 25-Tage-Basis überkauft (Wert: 80,74). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Sell"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Givaudan.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Givaudan mit einem Wert von 42,88 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Chemikalien" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 30,47 , womit sich ein Abstand von 41 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.

Givaudan kaufen, halten oder verkaufen?

