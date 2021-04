Givaudan-Aktie: Auf zu einem neuen Allzeithoch?

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

Die Aktie von Givaudan, dem weltweit führenden Anbieter von Duft- und Geschmacksstoffen, befindet sich seit einem Monat in einer kontinuierlichen Aufwärtsbewegung. Der Kurs hat in den letzten fünf Wochen von ca. 3.400 CHF (Schweizer Franken) auf knapp 3.900 CHF zugelegt. Für eine recht konservative Aktie ein sattes Kursplus von 15 Prozent! Wird es die Givaudan-Aktie in den kommenden Tagen und Wochen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



