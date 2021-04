Givaudan-Aktie: Der Anstieg wird fortgesetzt

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

Das letzte Quartal des Jahres 2020 war für die Givaudan-Aktie durch eine anhaltende Abwärtsbewegung geprägt. Sie begann am 21. September auf einem Hoch bei 4.099,00 Schweizer Franken und setzte sich auch über den Jahreswechsel hinaus fort. So wurde das Tief dieser Bewegung erst am 5. März bei 3.401,00 SFr. ausgebildet.

Seitdem erfreut der Wert seine Aktionäre mit einem Anstieg wie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung