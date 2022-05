GitHub-Manager Maneesh Sharma wechselt als Chief Operating Officer zu LambdaTest

Noida, Indien, und San Francisco (ots/PRNewswire) -Maneesh wird alle Go-to-Market-Initiativen bei LambdaTest leiten, da das Unternehmen sein Wachstum massiv ausbauen willManeesh Sharma, bisher GitHub General Manager für Indien, ist als Chief Operating Officer zu LambdaTest, einer führenden Plattform für Testorchestrierung und -ausführung, gestoßen. Maneesh wird alle Go-to-Market-Funktionen im Unternehmen leiten.Maneesh, der über mehr als 22 Jahre Erfahrung verfügt, leitete bis vor kurzem das phänomenale Wachstum und den Betrieb von GitHub India. Unter seiner Führung war Indien der am schnellsten wachsende Markt bei GitHub und wuchs auf mehr als 8 Millionen Entwickler mit einem starken Kundenstamm. Außerdem hatte Maneesh Führungspositionen bei führenden Technologieunternehmen wie Adobe und SAP inne und war Java-Botschafter bei Sun Microsystems, wo er das Engagement von Entwicklern in ganz APAC vorantrieb.„In einer Zeit, in der jedes Unternehmen zu einem Softwareunternehmen wird, steht das Kundenerlebnis im Mittelpunkt jedes digitalen Produkts und jeder digitalen Dienstleistung. Wie die Sicherheit verlagert sich auch das Testen zunehmend nach links, da sowohl Entwickler als auch Tester zuverlässige und konsistente Produkterfahrungen schaffen. Das Tempo der Softwareentwicklung erfordert eine robuste und skalierbare Testinfrastruktur für Unternehmen", erläuterte Maneesh Sharma, COO, LambdaTest. „LambdaTest hat mit seinen Plattformen und Produkten Innovationen geschaffen, die den Entwicklern helfen, sich von veralteten Testplattformen zu lösen. Mit meinen Wurzeln in der Open-Source-Branche und meinem Fokus auf die Software-Testing-Community freue ich mich darauf, diesem großartigen Team beizutreten und jedem Entwickler zu helfen, bessere Software zu entwickeln."Maneesh ist auch im Ökosystem der Start-ups als Investor, Berater und vor allem als Gesprächspartner für Unternehmer aktiv. Derzeit ist er Mitglied des Ausbildungsbeirats der All India Management Association (AIMA), des NASSCOM 10000 Startups Warehouse Steering Committee und ist außerdem Mentor im NASSCOM DeepTech Club.„Maneesh bringt erstklassige Erfahrungen aus der Leitung verschiedener Funktionen und Regionen in globalen Technologieunternehmen mit und wir fühlen uns geehrt, ihn bei LambdaTest willkommen zu heißen", erklärte Asad Khan, CEO von LambdaTest. „LambdaTest hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Alltag von Testern und Entwicklern zu erleichtern. Wir bauen eine moderne Testplattform auf, die für die gegenwärtigen und zukünftigen Testbedürfnisse der Community geeignet ist, und Maneeshs Erfahrung wird uns immens dabei helfen, unsere Innovation auf den globalen Markt zu bringen."LambdaTest hat im März in einer von Premji Invest geleiteten Risikorunde 45 Millionen Dollar aufgebracht, an der sich auch bestehende Investoren beteiligt haben. Das Unternehmen hat vor kurzem zwei bahnbrechende auf den Markt gebracht: HyperExecute, eine intelligente Testorchestrierung der nächsten Generation, die Testern und Entwicklern hilft, End-to-End-Automatisierungstests mit der schnellstmöglichen Geschwindigkeit durchzuführen, und Test-at-Scale (TAS), eine Testintelligenz-Plattform.Die Plattform von LambdaTest wird von mehr als einer Million Entwicklern und Testern weltweit verwendet. Das Unternehmen hat seit seiner Gründung mehr als 100 Millionen Tests durchgeführt und sein Geschäft im letzten Jahr um 300 % gesteigert. Informationen zu LambdaTestLambdaTest (https://www.lambdatest.com/) ist eine führende Plattform für die Orchestrierung und Ausführung von Tests. Das Unternehmen hat vor kurzem zwei bahnbrechende auf den Markt gebracht: HyperExecute, eine intelligente Testorchestrierung der nächsten Generation, die Testern und Entwicklern hilft, End-to-End-Automatisierungstests mit der schnellstmöglichen Geschwindigkeit durchzuführen, und Test-at-Scale (TAS), eine Testintelligenz-Plattform. Über 500 Unternehmen und mehr als 1 Million Benutzer in über 130 Ländern vertrauen auf LambdaTest, wenn es um die Testausführung geht.LambdaTest hat bis heute rund 70 Millionen Dollar an Kapital von führenden Investoren wie Premji Invest, Sequoia Capital India, Telstra Ventures, Blume Ventures und Leo Capital erhalten.