Girokonten: Mehr Transparenz für Verbraucher

Schondorf am Ammersee (ots) - Am 31. Oktober wird eineEU-Richtlinie in deutsches Recht umgesetzt - der letzte Teil dessogenannten Zahlungskontengesetzes (ZKG). Die Regelungen zurEntgelttransparenz bringen für Verbraucherinnen und Verbraucher vieleVorteile. Alle Banken und Sparkassen sind künftig dazu verpflichtet,einmal im Jahr ihre Kunden kostenlos darüber zu informieren, was siedas Girokonto in den vergangen zwölf Monaten gekostet hat. In dieserÜbersicht müssen nicht nur die monatlichen Grundgebühren enthaltensein, sondern auch alle andere Posten wie die Kosten vonÜberweisungen, Daueraufträgen, Girocard, Kreditkarte und Dispozinsen.Diese Preisübersicht bezieht sich allerdings auf dieVergangenheit. Wer aktuelle Informationen zu seinem Konto oder zu denKonten anderer Banken wünscht, hat es in Zukunft einfacher. Dennbisher verstecken viele Geldhäuser, vor allem kleinere Volks- undRaiffeisenbanken (VR-Banken) die Gebühren und veröffentlichen sienicht auf der eigenen Internetseite. Damit ist ab 31. OktoberSchluss.In den Bestimmungen heißt es ganz eindeutig, dassZahlungsdienstleister die Informationen "jederzeit leicht zugänglichzur Verfügung zu stellen" haben. Also nicht nur in denGeschäftsräumen, sondern auch im Netz: "Verfügt derZahlungsdienstleister über einen Internetauftritt, so sind dieseInformationen auch dort zur Verfügung zu stellen." Tun sie das nicht,ist dies eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld von bis zu50.000 Euro belegt werden kann.Bei der Erstellung der Studie über Premiumkonten im Juni diesesJahres stellte die Redaktion von biallo.de fest, dass rund 350VR-Banken keine Preisinformationen auf der eigenen Internetseiteveröffentlicht hatten. Daher sind auch "nur" knapp 1.100 von 1.500Geldinstituten im Girokonto-Vergleich von biallo.de enthalten.Derzeit gibt es bundesweit noch 29 Anbieter mit kostenlosenGirokonten. Das sind Banken, die keine monatliche Grundgebühr fordernund dies auch nicht an einen bestimmten Geldeingang knüpfen. Zudemsind Girocard und Überweisungen gebührenfrei.Darüber hinaus verzichten 100 Banken und Sparkassen zumindest aufden monatlichen Pauschalbetrag, auch wenn sie einen kleinen Obolusvon bis zu zwölf Euro im Jahr für die Bankkarte fordern oder ein paarCent für Überweisungen nehmen.Ab 31. Oktober können sich Vergleichswebsites für Girokontenzertifizieren lassen. Sie müssen bestimmte Vorgaben erfüllen wie:- Auflistung der Entgelte- das Filialnetz- Dispo- und Überziehungszins- Gleichbehandlung in der Darstellung- breite MarktabdeckungDa es rund 1.500 Banken und Sparkassen in Deutschland gibt, dieGirokonten anbieten, kommen nur wenige Vergleichsplattformen inBetracht. Auf www.biallo.de/girokonto finden Verbraucher dieGirokonten-Preise von rund 1.100 Banken und Sparkassen. Verbraucherkönnen Online-, Filial-, Premium-, Studenten- und Schülerkonten sowieBasiskonten miteinander vergleichen und sich nach Postleitzahlsortiert anzeigen lassen. Damit bietet biallo.de den größtenGirokonto-Vergleich Deutschlands.