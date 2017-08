Girokonten: Bundesweit mindestens 40 kostenlose Kontomodelle

Schondorf (ots) - Die Zahl der Banken, die ein kostenlosesGirokonto anbieten, ist deutlich höher als oft berichtet wird. DasVerbraucherportal biallo.de hat aktuell die Kontomodelle von mehr als1.400 Geldhäusern in Deutschland untersucht. Demnach bietenmindestens 40 Geldhäuser ein kostenloses Girokonto an. Zu denAnbietern gehören sowohl Privatbanken als auch Sparkassen undgenossenschaftliche Institute. Die neue Untersuchung zeigt, dassinsbesondere regionale Anbieter an verbraucherfreundlichenKontomodellen festhalten. Die jüngst von der Zeitschrift Finanztestveröffentlichte Studie über Girokonten listet viele dieser Anbieternicht auf.Nach den Recherchen von biallo.de sind drei überregionaleFilialbanken, zwölf Direktbanken, drei Sparda-Banken, zehnPSD-Banken, zwei Sparkassen und zehn Volks- und Raiffeisenbanken, dieein kostenloses Girokontomodell bereitstellen. Diese Konten erfüllendie folgenden Kriterien: Es fällt keine monatliche Grundgebühr an, eswird kein Mindestgeldeingang zur Bedingung gemacht, Girokarte undOnline-Überweisungen sind kostenlos. Und das sind die Institute mitsolch einem Kontomodell:Überregionale Filialbanken: BBBank, Santander Bank, SantanderConsumer BankDirektbanken: 1822 Direkt, Comdirect, Consorsbank, Cronbank,Deutsche Skatbank, DKB, Edekabank, Fidor Bank, ING-Diba, N26,Norisbank, Wüstenrot Bank.Sparda-Banken: Sparda-Bank Hessen, Sparda-Bank München,Sparda-Bank Südwest.PSD Banken: PSD Bank Braunschweig, PSD Bank Karlsruhe-Neustadt,PSD Bank Kiel, PSD Bank Koblenz, PSD Bank Köln, PSD Bank München, PSDBank Nürnberg, PSD Bank Rhein Ruhr, PSD Bank Westfalen Lippe, PSDBank Niederbayern-Oberpfalz (fungiert als Direktbank).Sparkassen: Stadtsparkasse Burgdorf, Stadt- und KreissparkasseErlangenVR-Banken: Raiffeisenbank Oberursel, Raiffeisenbank Ottenbach,Raiffeisenbank Westhausen, Rostocker Volks- und Raiffeisenbank,Vereinigte Raiffeisenbank Burgstädt, Volksbank Gebhardshain,Volksbank Heilbronn, Volksbank Lauterecken, Volksbank Wilhelmshaven,VR-Bank Coburg.Um welche Kontomodelle es sich handelt und welche weiterenMerkmale diese haben, das zeigt der Biallo-Girokontenvergleich unterhttps://www.biallo.de/girokonto. Der Vergleich umfasst die Datennahezu aller Anbieter im Bundesgebiet, er differenziert nach Filial-und Online-Konten sowie auch nach Schüler-, Studenten- undBasiskonten. Alle Filial- und Girokonten sind nach einem praxisnahenSchema mit Sternen bewertet. Eine Postleitzahl-Suchfunktionermöglicht es Verbrauchern, die Konditionen ihres Girokontosherauszufiltern und denen anderer Anbieter in der Regiongegenüberzustellen.Pressekontakt:Biallo & Team GmbHManfred FischerBahnhofstr. 2586938 Schondorf8192 93 379-0Original-Content von: Biallo & Team GmbH, übermittelt durch news aktuell