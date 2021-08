Girokonten: 29 Konten sind immer noch kostenlos

Schondorf am Ammersee (ots) - Laut einer aktuellen Untersuchung des Verbraucherportals biallo.de gibt es bundesweit noch knapp 30 kostenlose Girokonten (https://www.biallo.de/girokonto/ratgeber/kostenloses-girokonto/). Kundinnen und Kunden zahlen keine monatliche Grundgebühr, auch Überweisungen und Girocard sind gratis. Zugrunde liegen die Daten von rund 1.300 Banken und Sparkassen mit jeweils bis zu fünf verschiedenen Kontomodellen. Das sind überwiegend Onlinebanken wie DKB, 1822direkt, N26 oder Meine Bank. Dazu gehören aber auch Filial-Institute wie die Hypovereinsbank oder Santander.Darüber hinaus gibt es noch 43 Geldhäuser, die auf die monatliche Grundgebühr verzichten (https://www.biallo.de/girokonto/ratgeber/banken-ohne-kontofuehrungsgebuehr/), wenn ein bestimmter Geld- oder Gehaltseingang von meist 700 Euro eingeht. Dazu zählen ING, Comdirect, Commerzbank oder Consorsbank.Über unsDie Biallo & Team GmbH zählt mit ihren Portalen biallo.de und biallo.at zu den führenden Anbietern für unabhängige Finanz- und Verbraucherinformation. Wir bieten aktuelle journalistische Informationen zu den Themen Geldanlage, Baufinanzierung, Kredite, Konten & Karten, Versicherungen, Rente & Vorsorge, Telefon & Internet, Energie, Recht & Steuern sowie Soziales. Unsere Beiträge erscheinen in zahlreichen regionalen und überregionalen Tageszeitungen. Nutzer profitieren zusätzlich von rund 70 unabhängigen, kostenlosen Rechentools und Finanzvergleichen, welche die Entscheidung bei vielen Geldfragen erleichtern. Im Girokonto-Vergleich (https://www.biallo.de/girokonto/) von biallo.de sind rund 1.300 Banken und Sparkassen gelistet. Damit bieten wir den größten Girokonto-Vergleich Deutschlands mit nahezu kompletter Marktabdeckung und regionaler Suchfunktion. Was die Erlösquellen angeht, sind wir transparent. Wie wir uns finanzieren, haben wir in der Rubrik "Über uns (https://www.biallo.de/unternehmen/ueber-uns/)" offengelegt.Pressekontakt:Biallo & Team GmbHAnita PabianBahnhofstr. 2586938 Schondorf am AmmerseeTel.: 08192/93379-0E-Mail: info@biallo.deOriginal-Content von: Biallo & Team GmbH, übermittelt durch news aktuell