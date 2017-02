Mit der Girokarte kontaktlos bei ALDI bezahlen (FOTO)

Essen / Mülheim a.d.R. (ots) -Nach der Einführung des kontaktlosen Bezahlens mit der Kreditkarteund dem Smartphone vor über einem Jahr, können Kunden ihren Einkaufbei ALDI Nord und ALDI SÜD künftig auch mit ihrer Girokartekontaktlos bezahlen. Aktuell befinden sich die kontaktlosen Zahlungenper Girokarte in einzelnen Filialen im Testbetrieb. Im März wird dieAusweitung sukzessive auf alle Filialen der Unternehmensgruppen ALDINord und ALDI SÜD erfolgen.Viele ALDI Kunden verwenden aktuell für ihren Einkauf nochBargeld. Die Zahl der Kunden, die ihren Einkauf mit einer Bankkartezahlen, ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen. Dieüberwiegende Mehrheit der Kunden nutzt dabei Girokarten. "Da unsereKunden zunehmend mit der Karte bezahlen, möchten wir den bargeldlosenBezahlvorgang noch effizienter gestalten. Das kontaktlose Bezahlenist nach der Umstellung mit allen entsprechend ausgestatteten Kartenmöglich und trägt zu einem unkomplizierteren und schnelleren Einkaufbei", erklärt Martin Lange, Leiter Nationale IT bei ALDI SÜD.Voraussetzung für das kontaktlose Zahlen mit der Girokarte ist einintegrierter NFC-Chip. Zu erkennen sind die Karten anhand einesFunkwellen-Symbols. Zum Bezahlen hält der Kunde seine Karte einfachan das Zahlungsterminal. Einkaufsbeträge über 25 Euro müssenzusätzlich per PIN-Eingabe authentifiziert werden. Bei Beträgen, diedarunter liegen, kann dieser Schritt, je nach Kartenherausgeber,entfallen."Die Girokarte gehört in Deutschland zu den am häufigstengenutzten Bankkarten. Wir freuen uns deshalb, unseren Kunden einenzusätzlichen Service anzubieten und damit den Bekanntheitsgrad unddie Akzeptanz der kontaktlosen Bezahlmethode weiter zu erhöhen", sagtMarkus Kowalczyk, Leiter IT / Verkaufssysteme bei ALDI Nord.Das kontaktlose Zahlen ist bei ALDI SÜD und ALDI Nord bereits seit2015 mit dem Smartphone sowie mit Kredit-, Maestro- und V PAY-Kartenmöglich. Für das kontaktlose Zahlen mit dem Handy sind einNFC-fähiges Smartphone und eine sogenannte Wallet-App notwendig.Damit akzeptieren ALDI SÜD und ALDI Nord Android-Geräte und dasWindows-Phone sowie alle Wallet-Apps, die die NFC-Technologie fürZahlvorgänge verwenden.Weitere Informationen zum bargeldlosen Bezahlen bei ALDI SÜD undALDI Nord finden Sie unter folgenden Links:www.aldi-sued.de/kontaktlose-zahlung und www.aldi-nord.de/kontaktlosPressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord, Serra Schlesinger, E-Mail:presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD, Kirsten Geß, E-Mail: presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell