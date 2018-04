"Girls und Boys Day" bei KiKA / Zukunftstag für Schülerinnen und Schüler am 26. April 2018

Erfurt (ots) - Am 26. April 2018 findet bundesweit der "Girls undBoys Day" statt - ein Berufsorientierungstag für Mädchen und Jungen.KiKA bietet zwei Schülerinnen und zwei Schülern der 5. bis 8. Klassean diesem Tag praxisnahe Einblicke in das tägliches Arbeitsumfeld -und dies frei von Geschlechterklischees.KiKA für Chancengleichheit"Mit dem Aktionstag unterstützen wir die Chancengleichheit vonFrauen und Männern sowie die Vielfalt als Erfolgsprinzip", freut sichKiKA-Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk über die Beteiligung.Der "Girls und Boys Day" bietet Orientierung bei der Berufs- undStudienwahl, denn die teilnehmenden Mädchen und Jungen lernen Berufekennen, in denen bislang nur wenig Frauen beziehungsweise Männerarbeiten.Ein Blick hinter die Kulissen von KiKAKiKA bietet zwei Schülerinnen und zwei Schülern die Möglichkeit,hinter die Kulissen zu schauen und einzelne Bereiche näherkennenzulernen. Die 14-jährige Sophie-Justine aus dem LandkreisMansfeld-Südharz wird ihren "Girls Day" in der Sendeleitungverbringen. Diese bildet eine Schlüsselfunktion zwischen derProgrammplanung, Sendeplanung und der technischen Programmabwicklung.Wie die Promotion- und Designabteilung arbeitet, erfahren die14-jährige Hannah aus dem Unstrut-Hainich-Kreis und der 14-jährigeTimon aus Nordhausen. Ihnen werden die Arbeitsfelder Grafik undSchnitt nähergebracht. Der elfjährige Lennard aus Jena besucht zum"Boys Day" den Online-Bereich, der vor allem für die Internetseitekika.de verantwortlich ist und dort immer wieder neue Inhalteerstellt.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell