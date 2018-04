"Der Girls' Day ist wichtig, aber er kommt zu spät" - Michael Heinz sägt und bohrt mit Grundschulkindern (FOTO)

Ludwigshafen/Hemsbach (ots) -Am heutigen Girls' Day hat Michael Heinz,Lenkungskreisvorsitzender der bundesweiten WirtschaftsinitiativeWissensfabrik - Unternehmen für Deutschland e.V., eingesellschaftliches Umdenken in der Bildung gefordert. Kinder undJugendliche zu fördern und damit die Innovationskraft Deutschlands zustärken, ist das Ziel der gemeinnützigen Organisation. Mehr als 130Unternehmen und Stiftungen setzen seit der Gründung des Netzwerkswissenschaftlich entwickelte und praxiserprobte Bildungsprojekte imMINT-Bereich um. Im Fokus der Aktivitäten steht die frühe kindlicheBildung, weil hier die größte Wirkung erzielt wird."Angebote wie der Girls' Day sind wichtig, um Mädchen fürMINT-Berufe zu begeistern - aber sie kommen zu spät. Wir müssen inviel früheren Lebensjahren ansetzen und dafür sorgen, dass Kinderihre Neugierde und Begeisterung bis ins Erwachsenenalter bewahren.Das gilt für Mädchen und Jungen gleichermaßen und zwar schon ab derKita," forderte Heinz im Gespräch mit Medienvertretern an derUhland-Grundschule in Hemsbach. Das gehe nicht ohne ein Umdenken inder Bildung."Wir brauchen in Deutschland eine stärkere Vernetzung der Lernorteund Mut zum Digitalen. Unsere Lebenswelten verschmelzen zunehmend.Bildung findet heute nicht mehr nur in den klassischenBildungseinrichtungen statt. Wir müssen daher vernetzt denken. Jederträgt seinen Teil dazu bei, dass junge Menschen wachsen und gedeihenkönnen. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe."Gesellschaftliches Engagement in einem starken NetzwerkSich nachhaltig für die Gesellschaft zu engagieren ist der Antriebder Wissensfabrik. Viele hundert Menschen bringen sich mit ihremWissen und ihrer Begeisterung für Naturwissenschaften, IT und Techniksowie ökonomisches Handeln ein und bilden so das starke Netzwerk derdeutschen Wirtschaft. Ihr Engagement ist partnerschaftlich angelegtim Austausch auf Augenhöhe zwischen Wirtschaft undBildungseinrichtungen."Wir alle müssen Kinder und Jugendliche darin bestärken, dass sieihre Potenziale entfalten können. Es geht um mehr als das Vermittelnvon Wissen über technische und naturwissenschaftliche Zusammenhänge.Es geht um wichtige Zukunftskompetenzen. Teamfähigkeit,lösungsorientiertes Denken und selbstbestimmtes Handeln sind wichtigeVoraussetzung für Innovationen. Davon profitieren wir alle, dennInnovation ist das Fundament für Wachstum und Wohlstand inDeutschland", sagte Heinz, BASF-Vorstandsmitglied und seit November2017 Lenkungskreisvorsitzender der Wissensfabrik.Digitalisierung als Chance begreifen"Die Digitalisierung verändert unser Wissen und unserZusammenleben. Umso wichtiger ist es für jeden einzelnen von uns, dieAlgorithmen zu verstehen, die unseren Alltag bestimmen", forderteHeinz. Die Wissensfabrik hat daher schon vor einigen Jahren einBildungsprojekt zum Thema Informationstechnologie entwickelt. BeiIT2School geht es darum, hinter die Kulissen der IT zu schauen. DasProjekt für Grund- und weiterführende Schulen gibt Einblick in Themenwie Kommunikation, Daten, Programmiersprache und das Zusammenspielvon Hard- und Software. So können Mädchen und JungenInformationstechnologie im Unterricht spielerisch erforschen, umIT-Systeme zu verstehen und selbst kreativ zu gestalten. "Diedigitale Transformation wird eine immer größere Rolle spielen. Wirtun also gut daran, sie als Chance zu begreifen und bei der Bildungunserer Kinder anzufangen - je früher desto besser", resümierteHeinz.KiTec fördert Verständnis für technische ZusammenhängeDas Technikprojekt "KiTec - Kinder entdecken Technik" eröffnetKita- und Grundschulkindern mit eigens entwickelten Material- undWerkzeugkisten die spannende Welt der Technik. Wie ein Turm besondershoch und eine Brücke tragfähig gebaut werden kann, entdecken dieKinder beim Sägen und Bohren ganz alleine. Die Uhland-Grundschule imbaden-württembergischen Hemsbach setzt das Projekt "KiTec - Kinderentdecken Technik" seit 2016 in einer Bildungspartnerschaft mit derFreudenberg Gruppe um. "Interesse zu wecken für technisches undnaturwissenschaftliches Wissen ist für Freudenberg als globalesTechnologieunternehmen ein wichtiges Ziel", so Dr. Katharina Rensing,Koordinatorin der Wissensfabrik-Projekte bei der Freudenberg Gruppe."Deshalb sind wir gerne Mitglied im Netzwerk der Wissensfabrik.""KiTec ist mittlerweile fester Bestandteil unseres Unterrichts.Ohne die Unterstützung der Wissensfabrik hätten wir heute noch nichteinmal kindgerechtes Werkzeug an unserer Schule," sagte IsabelleGraf, Schulleiterin der Uhland-Grundschule. 