"Girl on the Train": Emily Blunt entgleist im Psycho-Thriller auf ProSieben (FOTO)

28. Mai 2019. Hat sie im Rausch einen grausamen Mord begangen, anden sie sich nicht erinnern kann? GOLDEN GLOBE(r) Gewinnerin EmilyBlunt ("Mary Poppins' Rückkehr") zeigt als Alkoholikern Rachel indiesem spannenden Psycho-Thriller, dass sie zweifellos eine dergrößten Schauspielerinnen ihrer Generation ist. Ansonsten ist in deru.a. mit Luke Evans ("Der Hobbit"), Rebecca Ferguson ("Mission:Impossible 6") und Allison Janney ("Mom") exzellent besetztenVerfilmung des gleichnamigen Weltbestsellers nichts, wie es zunächstscheint ... ProSieben zeigt "Girl on the Train" am Sonntag, 2. Juni2019, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV."Girl on the Train" (OT: "Girl on the Train") Am Sonntag, 2. Juni2019, um 20:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV USA 2016 Genre:Psychothriller Regie: Tate Taylor