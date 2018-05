Lübeck (ots) - Alle, die es kaum noch abwarten können, SandraBullock, Cate Blanchett, Rihanna & Co. in Bestform zu erleben, könnensich bereits jetzt auf die CineLady Glam Preview von Ocean's Eight am20. Juni 2018 bei CineStar freuen.Schön, raffiniert und unberechenbar - diese Eigenschaften habendie genialen und grundverschiedenen Hauptdarstellerinnen in "Ocean'sEight" gemeinsam! Der Countdown zum mit Hochspannung erwartetenKinoereignis läuft - und CineStar startet aufgrund der riesigenNachfrage den frühen Vorverkauf bereits ab dem 7. Mai. Die CineLadyGlam Preview des Films findet am Mittwoch, den 20. Juni 2018 um 19:45Uhr statt. Ein Glas Prosecco und die aktuelle Cosmopolitan sindinklusive.Der Cast ist gigantisch, glamourös und so markant, dass spontaneBegeisterung und echte Überraschungsmomente im Kinosaal garantiertsind: "Ocean's Eight", die weibliche Antwort auf die legendäre"Ocean's"-Reihe mit u.a. George Clooney, Brad Pitt und Matt Damon,hat schon jetzt Kultstatus. Und für das Original-Feeling sorgt StevenSoderbergh, Regisseur der ersten Filme, höchstpersönlich - jetzt alsProduzent!Debbie Ocean (Sandra Bullock) steht ihrem Bruder, dem GangsterDanny (George Clooney) in nichts nach: Die raffinierte Schönheitwurde soeben aus dem Gefängnis entlassen - und denkt gar nicht daran,ihre kriminellen Energien zu stoppen. Gut, dass sie gleich einenganzen Trupp an Ladies (Cate Blanchett, Rihanna, Mindy Kaling,Awkwafina, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway und Sarah Paulson) umsich versammeln kann, die sich als Meisterdiebinnen & Co.hervorragend eignen: Sie wollen ein gigantisches, sündhaft teuresDiamantcollier stehlen. Direkt vom Hals einer wahren Berühmtheit. DasSpiel hat begonnen.Die Karten sind an der Kinokasse und online unter cinestar.deerhältlich.Pressekontakt:ZPR GmbHSandra von Zabiensky,Sandra BackhausAn der Alster 85D-20099 HamburgTel.: 040-29 81 35-11/12presse@cinestar.deCineStar-GruppeMühlenbrücke 9D-23552 Lübeckcinestar.deOriginal-Content von: CineStar, übermittelt durch news aktuell