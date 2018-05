Gipfeltreffen zwischen USA und Nordkorea am 12. Juni

WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - Das Spitzentreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un soll am 12. Juni stattfinden. Als Ort sei Singapur gewählt worden, verkündete Trump am Donnerstag über Twitter. "We will both try to make it a very special moment for World Peace!", schrieb Trump.

Nachdem sich Trump und Kim monatelang gegenseitig mit Krieg gedroht hatten, war kam es im März dieses Jahres zu einer überraschenden Wende. Beide signalisierten ihre Bereitschaft für ein Treffen, Kim versprach Abrüstung. Als Grundlage des nun anberaumten Gesprächs gelten die Ergebnisse des innerkoreanischen Gipfels. Am 27. April war es in der Grenzstadt Panmunjeom zu einen historischen Treffen zwischen Kim Jong-un und Südkoreas Präsident Moon Jae-in gekommen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur